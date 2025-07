Nemiszervméregetéssel és csípős üzengetéssel érkezett a Tesla a robotaxi-versenybe

A közelmúlt indult el hódító útjára a Tesla robotaxi szolgáltatása. A cég az Amerikai Egyesült Államokban indította el ezt az üzletágat, de egyelőre még csak Texasban van lehetőség kipróbálni. Austinban egyből versenytársa is akad, ugyanis a szintén önvezető taxikkal felszerelt Waymo már évekkel korábban megvetette a lábát (pontosabban a kerekeit) a városban.

A Waymo kemény versenytársa a Tesla robotaxi-szogláltatásának / Fotó: Shutterstock

Az öntörvényű milliárdos, Elon Musk ráadásul elég egyedi módon üzent versenytársának: egy pénisz alakú képet posztolt az X közösségi oldalára. Humorosnak szánt bejegyzésében természetesen nem a saját testrészét tárta a világ elé, hanem a Tesla robotaxi szervízterületétől a texasi Austinban tett közé egy képet, ami egészen véletlenül olyan alakú, mint a férfiak becses testrésze. Nem mellékesen nagyobb terület, mint a Waymo szolgáltatása által lefedett terület.

A The Verge arról számolt be, hogy Musk üzenetére a konkurencia is reagált. Bár a Waymo a nemiszervméregetésbe nem szállt be, a versenyben felvette a kesztyűt, így egyből kibővítette szolgáltatási területét. A korábbi, mindössze 37 négyzetmérföldes szolgáltatási területtel szemben a Waymo új térképe már 90 négyzetmérföldet fed le Austinban, ami nemcsak az eddigi piacához képest jelentős bővítés, de a Tesla robotaxi területét is felülmúlja, és területe nem emlékeztet semmilyen illetlen dologra.

Közleményében a Waymo hangsúlyozta, hogy az övék az egyetlen teljesen független, bárki számára 7/24-ben elérhető önvezető taxiszolgáltatás Austinban. Ez egyértelmű utalás a Tesla korlátaira, hiszen a most elindult robotaxi egyelőre csak egy szűk kör számára érhető el, csak reggel 6 és éjfél között működik, és az anyósülésen biztonsági monitorral rendelkeznek a járművek. Hozzátették, hogy náluk nincs várólista és nincs kikötés. A szolgáltatás kizárólag az Uber alkalmazáson keresztül érhető de, de ott minden felhasználó számára.

Bár a Waymo már évek óta a piacon van, a mostani az egyik első alkalom, hogy a versenyre kényszerül az egyik olyan városban, ahol önvezető taxikat üzemeltet.