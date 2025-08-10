Robert Fico videóban sértette vérig Ukrajnát: "Szenvedni fog" – azonnal kitört a botrány, Zelenszkij kormánya tajtékzik

Nem mindennapi botrány tört ki a hétvégén Szlovákia és szomszédja között, miután Robert Fico vérig sértette Ukrajnát.

Robert Fico vérig sértette Ukrajnát, Zelenszkij kormánya tajtékzik / Fotó: Middle East Images via AFP

A szlovák miniszterelnök és ukrán partnerei között nem először történik ütésváltás, de a mostani talán mégis egy szinttel élesebb az eddigiekhez képest is.

Történt, hogy szombaton este Fico hosszabb videót töltött fel a Facebook-oldalára. A Dnes.24 tudósítása szerint ebben a közelgő Trump–Putyin csúcsról beszélt. Úgy fogalmazott, hogy ami a következő hetekben történik majd, az minden lesz, csak nem szép. Szerinte

mindenki tudja már, hogy nincs katonai megoldása,

mindenki tudja már, hogy Ukrajna NATO-tagsága lehetetlen,

mindenki tudja már, hogy Ukrajnát a Nyugat arra használta fel, hogy megpróbálja meggyengíteni Oroszországot,

de ez kudarcot vallott, és ezért Ukrajnának nyilvánvalóan drágán kell meg fog fizetni.

Ezzel azonban távolról sem ért véget Ukrajna sértegetése, vagy ha úgy tetszik, Fico kendőzetlen beszéde. Ezen a ponton ugyanis beemelt egy afrikai nép bölcsességet, amely szerinte plasztikusan szemlélteti a kialakult helyzetet.

Régi afrikai igazságra, gyakran idézik: nem számít, hogy az elefántok verekednek vagy szexuális kapcsolatot létesítenek egymással, a fű mindig szenved. Bárhogy is alakulnak az elefántok augusztus 15-i tárgyalásai,

a fű fog szenvedni, ebben az esetben Ukrajna

– jelentette ki. Azzal folytatta, hogy az ukrán politikai vezetők bizonyos mértékig maguk is felelősek a kialakult helyzetért, mert engedtek a Nyugat csábításának és teljes mértékben támogatták azt a kudarcot vallott nyugati stratégiát, amely Ukrajna katonai konfliktusban való minden lehetséges támogatásával akart ártani Oroszországnak. "Általánosan ismert, hogy a háború 2022 áprilisában, két hónappal a kezdete után véget érhetett volna, de több nyugati politikus a saját testével megakadályozta ezt" – állította.

Azonban a jövőre is kitért. A szlovák miniszterelnök szerint két dolog a legfontosabb.

Először is, hogy megállapodjanak a katonai műveletek azonnali leállításában, és véget vessenek a szlávok értelmetlen legyilkolásának, másodszor pedig, hogy más nyugati szereplők ne akadályozzák az esetleges tűzszüneti megállapodásba.

A háború mindenképpen véget ér

– hangsúlyozta. Már várja, hogy akik eddig szidalmazták, most visszatérjenek az orosz piacokra üzleti lehetőségek után kutatva. De szerinte annak is eljön nagyon gyorsan a napja, hogy akik mindenféle ostobaságot találtak ki az EU-ban, kezdve a szankciókkal és az orosz energia importjával, azoknak leáldozik a szerencséje. "Szorítsunk az orosz és az amerikai elnöknek, hogy érdemi megoldást találjanak" – zárta bejegyzését Robert Fico.

Zelenszkij kormánya tajtékzik Fico miatt

Talán mondani sem kell, hogy a szlovák miniszterelnök megszólalása nem maradt visszhang nélkül Ukrajnában, sőt. Túlzás nélkül mondható, hogy kitört a botrány közte és Zelenszkij kormánya között. Az ukrán külügyminisztérium nyílt jegyzékben utasította rendre Ficót és ugyancsak nagyon kemény, a diplomáciai síkon szokatlan hangot ütött meg.