Nem mindennapi botrány tört ki a hétvégén Szlovákia és szomszédja között, miután Robert Fico vérig sértette Ukrajnát.
A szlovák miniszterelnök és ukrán partnerei között nem először történik ütésváltás, de a mostani talán mégis egy szinttel élesebb az eddigiekhez képest is.
Történt, hogy szombaton este Fico hosszabb videót töltött fel a Facebook-oldalára. A Dnes.24 tudósítása szerint ebben a közelgő Trump–Putyin csúcsról beszélt. Úgy fogalmazott, hogy ami a következő hetekben történik majd, az minden lesz, csak nem szép. Szerinte
Ezzel azonban távolról sem ért véget Ukrajna sértegetése, vagy ha úgy tetszik, Fico kendőzetlen beszéde. Ezen a ponton ugyanis beemelt egy afrikai nép bölcsességet, amely szerinte plasztikusan szemlélteti a kialakult helyzetet.
Régi afrikai igazságra, gyakran idézik: nem számít, hogy az elefántok verekednek vagy szexuális kapcsolatot létesítenek egymással, a fű mindig szenved. Bárhogy is alakulnak az elefántok augusztus 15-i tárgyalásai,
a fű fog szenvedni, ebben az esetben Ukrajna
– jelentette ki. Azzal folytatta, hogy az ukrán politikai vezetők bizonyos mértékig maguk is felelősek a kialakult helyzetért, mert engedtek a Nyugat csábításának és teljes mértékben támogatták azt a kudarcot vallott nyugati stratégiát, amely Ukrajna katonai konfliktusban való minden lehetséges támogatásával akart ártani Oroszországnak. "Általánosan ismert, hogy a háború 2022 áprilisában, két hónappal a kezdete után véget érhetett volna, de több nyugati politikus a saját testével megakadályozta ezt" – állította.
Azonban a jövőre is kitért. A szlovák miniszterelnök szerint két dolog a legfontosabb.
A háború mindenképpen véget ér
– hangsúlyozta. Már várja, hogy akik eddig szidalmazták, most visszatérjenek az orosz piacokra üzleti lehetőségek után kutatva. De szerinte annak is eljön nagyon gyorsan a napja, hogy akik mindenféle ostobaságot találtak ki az EU-ban, kezdve a szankciókkal és az orosz energia importjával, azoknak leáldozik a szerencséje. "Szorítsunk az orosz és az amerikai elnöknek, hogy érdemi megoldást találjanak" – zárta bejegyzését Robert Fico.
Talán mondani sem kell, hogy a szlovák miniszterelnök megszólalása nem maradt visszhang nélkül Ukrajnában, sőt. Túlzás nélkül mondható, hogy kitört a botrány közte és Zelenszkij kormánya között. Az ukrán külügyminisztérium nyílt jegyzékben utasította rendre Ficót és ugyancsak nagyon kemény, a diplomáciai síkon szokatlan hangot ütött meg.
Több mint három évnyi teljes körű orosz fegyveres agresszió után Ukrajna ellen, Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke még mindig nem fogta fel a bűnös invázió valódi okait,
valamint azt a veszélyt, amelyet az agresszor állammal való flörtölés jelent.
– vágott vissza Ukrajna. Szerintük sajnálatos, hogy egy Európai Uniós tagállam kormányfője nyíltan sértő retorikát enged meg magának Ukrajnával és az ukrán néppel szemben, akik hősiesen küzdenek nap mint nap az orosz agresszió ellen, és egész Európa biztonsága érdekében megfékezik azt a saját földjükön.
Óva intünk a barátságtalan népi allegóriák használatától, valamint attól, hogy ilyen kijelentésekkel növeljék pártjuk politikai népszerűségé. Ez könnyelműség, amely sérti a halottak emlékét, több millió ukrán család szenvedését és a szabadságért harcolók áldozatát – figyelmeztették Szlovákia miniszterelnökét.
Egyúttal megerősítették, hogy nagyra értékelik Ukrajna átfogó támogatását a nemzetközi partnerek részéről, akik következetesen védik a szuverén államok területi integritásának elveit, a nemzetközi jog uralmát és a globális rend megőrzését.
Robert Fico kijelentései ellentétben állnak a jószomszédi viszony, a szolidaritás és a kölcsönös tisztelet szellemével, amelyet a szlovák nép ez idő alatt Ukrajna iránt tanúsított. Ezért kijelentéseivel Fico úr a saját népét is megsérti – olvasta a politikus fejére még utoljára az ukrán kormányzat.
