Befektetés: az európai részvények szenvednek, de Amerika hasít – és még csak mos jön a feketeleves

Az európai vállalatok lemaradnak amerikai társaiktól a második negyedéves eredmények tekintetében; Trump elnök kereskedelmi háborújának hatása csalódást okozott azoknak a befektetőknek, akik nagy tétet tettek a régió részvénypiacainak fellendülésére.
A Bank of America (BofA) szerint a Stoxx Europe 600 index vállalatainak több mint fele már közzétette eredményeit, és az index kosarába tartozó cégek átlagos eredménye éves összevetésben gyakorlatilag nem mutat növekedést – ez aláássa a régió részvénypiacainak fellendülésébe vetett optimizmust.
Ezzel szemben az S&P 500 index tagjai a BofA szerint éves szinten átlagosan 9 százalékos eredménynövekedésre számítanak, amit elsősorban a Szilícium-völgyi technológiai óriások és a Wall Street-i bankok erős teljesítménye hajt.
Grant Bowers, a Franklin Templeton befektetési vállalat szakértője szerint
az év elején még az a narratíva alakult ki, hogy az USA elveszítheti kivételes státuszát, és a világ többi része utolérheti.
„Valójában azonban ezt eredményekkel, profittal és gazdasági növekedéssel kellene alátámasztani – tette hozzá a Financial Timesnak nyilatkozva. – Ehhez vállalati teljesítményre van szükség – és Európának gondot okoz, hogy ilyen vezető cégeket felmutasson.”
A BofA szerint Európában
Az európai részvények az év elején jobban teljesítettek, mint Wall Street-i társaik – hosszú évek alulteljesítése után –, mivel Trump kiszámíthatatlan politikája megingatta a befektetők régóta fennálló bizalmát az amerikai részvényekben.
Sokan arra fogadtak, hogy Németország „bármi áron” megvalósuló fiskális ösztönzőcsomagja és az európai védelmi kiadások hatalmas növekedése tartós fellendülést hoz majd a régió részvénypiacain.
A BofA alapkezelőinek felmérése szerint az eurózónás részvények iránti allokáció idén év elején 2021 óta nem látott szintre ugrott.
Azonban ez a túlteljesítés nem tartott sokáig. Az amerikai technológiai óriáscégek erős eredményei ismét az élre repítették a Wall Street-i részvényeket – Trump vámtarifás offenzívája és a romló amerikai gazdasági adatok ellenére is. Az európai gyenge második negyedéves eredmények megerősítették azt az erősödő véleményt, hogy a régió részvénypiaci ralija kifulladóban van.
Senki sem várt jó eredményszezont Európában
– mondta Andreas Bruckner, a BofA befektetési stratégája. „A léc eleve alacsonyan volt, de a pénzügyi szektort leszámítva még ezt sem sikerült megugrani” – tette hozzá az elemző.
Mivel az elemzők a kereskedelmi háború miatt csökkentették előrejelzéseiket, mindkét oldalon – az Atlanti-óceán túl- és innenső partján – azok a vállalatok, amelyek túlteljesítették a várakozásokat, a szokásosnál kisebb mértékű részvényár-emelkedéssel lettek jutalmazva. Eközben a várakozásoktól elmaradó cégeket szigorúan büntette a piac.
Európában ez az eredményszezon a megszokott állapotokhoz való visszatérést jelenti
– azaz „gyengébb eredménynövekedést és európai alulteljesítést” – mondta Bruckner.
Miközben az S&P 500 újabb és újabb csúcsokat döntött Trump úgynevezett „felszabadulási napja”, április 2. óta, az európai részvények gyakorlatilag stagnálnak. A Stoxx Europe 600 index még mindig nem tért vissza a március eleji csúcsához, bár a piac egyes szegmensei – például a légitársaságok – idén jobban teljesítettek, mint amerikai társaik.
Az európai eredménycsalódások legnagyobb részét az exportőrök szenvedték el, különösen az autógyártók, amelyeknél a 2025-ös eredményvárakozásokat a legtöbbször csökkentették. A Volkswagen, a Stellantis és a Mercedes-Benz is figyelmeztetett Trump vámjainak negatív hatásaira. Ezzel szemben az európai pénzügyi szektor továbbra is jócskán túlteljesíti a várakozásokat.
Közben az S&P 500 erős eredménynövekedését „szinte teljes egészében a technológiai szektor hajtja – mondta Sharon Bell, a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája. – Európában ez a dinamika gyakorlatilag hiányzik.”
Az erősebb euró nagy akadály az európai cégeknek, mivel sokan dollárban termelnek bevételt. Úgy gondoljuk, hogy az euró továbbra is erősödhet, a dollár még mindig túlértékeltnek tűnik
– mondta Bell.
Az olcsóbb dollár viszont kedvez az amerikai exportőröknek, amikor a külföldi bevételeiket visszaváltják dollárra – az árfolyamhatás jelentősen javítja eredményeiket. A Trump vámpolitikája okozta bizonytalanság szintén kihívást jelentett az európai exportőrök számára idén, bár a Barclays elemzése szerint az árfolyammozgások ennél is nagyobb hatást gyakoroltak rájuk. Bell szerint
az európai vállalatokat közvetlenül sújtó vámhatás jelenleg „rendkívül csekély”, mivel a cégek még a vámok bevezetése előtt felhalmozott készletekből dolgoznak.
Az igazi hatás szerinte csak az év második felében válik majd láthatóvá.
