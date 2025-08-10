Befektetés: az európai részvények szenvednek, de Amerika hasít – és még csak mos jön a feketeleves

Az európai vállalatok lemaradnak amerikai társaiktól a második negyedéves eredmények tekintetében; Trump elnök kereskedelmi háborújának hatása csalódást okozott azoknak a befektetőknek, akik nagy tétet tettek a régió részvénypiacainak fellendülésére.

A tőzsdei fellendülést jelző bika szobra a Frankfurti Tőzsde előtt – kifulladt az európai vállalatok év elején kezdődött ralija / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bank of America (BofA) szerint a Stoxx Europe 600 index vállalatainak több mint fele már közzétette eredményeit, és az index kosarába tartozó cégek átlagos eredménye éves összevetésben gyakorlatilag nem mutat növekedést – ez aláássa a régió részvénypiacainak fellendülésébe vetett optimizmust.

Ezzel szemben az S&P 500 index tagjai a BofA szerint éves szinten átlagosan 9 százalékos eredménynövekedésre számítanak, amit elsősorban a Szilícium-völgyi technológiai óriások és a Wall Street-i bankok erős teljesítménye hajt.

Grant Bowers, a Franklin Templeton befektetési vállalat szakértője szerint

az év elején még az a narratíva alakult ki, hogy az USA elveszítheti kivételes státuszát, és a világ többi része utolérheti.

„Valójában azonban ezt eredményekkel, profittal és gazdasági növekedéssel kellene alátámasztani – tette hozzá a Financial Timesnak nyilatkozva. – Ehhez vállalati teljesítményre van szükség – és Európának gondot okoz, hogy ilyen vezető cégeket felmutasson.”

A BofA szerint Európában

az európai vállalatok alig fele múlta felül az elemzői várakozásokat,

az S&P 500 cégei viszont az elmúlt 25 év egyik legnagyobb pozitív meglepetéshullámát hozták, ezt csak a koronavírus-járvány időszaka múlta felül – jegyezték meg a Goldman Sachs elemzői.

Az európai részvények az év elején jobban teljesítettek, mint Wall Street-i társaik – hosszú évek alulteljesítése után –, mivel Trump kiszámíthatatlan politikája megingatta a befektetők régóta fennálló bizalmát az amerikai részvényekben.

Sokan arra fogadtak, hogy Németország „bármi áron” megvalósuló fiskális ösztönzőcsomagja és az európai védelmi kiadások hatalmas növekedése tartós fellendülést hoz majd a régió részvénypiacain.

A BofA alapkezelőinek felmérése szerint az eurózónás részvények iránti allokáció idén év elején 2021 óta nem látott szintre ugrott.

Azonban ez a túlteljesítés nem tartott sokáig. Az amerikai technológiai óriáscégek erős eredményei ismét az élre repítették a Wall Street-i részvényeket – Trump vámtarifás offenzívája és a romló amerikai gazdasági adatok ellenére is. Az európai gyenge második negyedéves eredmények megerősítették azt az erősödő véleményt, hogy a régió részvénypiaci ralija kifulladóban van.

Senki sem várt jó eredményszezont Európában

– mondta Andreas Bruckner, a BofA befektetési stratégája. „A léc eleve alacsonyan volt, de a pénzügyi szektort leszámítva még ezt sem sikerült megugrani” – tette hozzá az elemző.