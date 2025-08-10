Deviza
Befektetés: az európai részvények szenvednek, de Amerika hasít – és még csak mos jön a feketeleves

A második negyedév végére kifulladt az európai részvényrali, a Wall Street főleg a pénzügyi és a technológiai szektor vezérletével, a gyenge dollár segítségével behozta az európai részvényindexeket. Az európai vállalatok második fél éve vészjóslónak ígérkezik: eddig raktárról dolgoztak, most viszont robban az amerikai vámbomba.
D. GY.
2025.08.10., 16:19

Az európai vállalatok lemaradnak amerikai társaiktól a második negyedéves eredmények tekintetében; Trump elnök kereskedelmi háborújának hatása csalódást okozott azoknak a befektetőknek, akik nagy tétet tettek a régió részvénypiacainak fellendülésére.

európai vállalatok
A tőzsdei fellendülést jelző bika szobra a Frankfurti Tőzsde előtt – kifulladt az európai vállalatok év elején kezdődött ralija / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Bank of America (BofA) szerint a Stoxx Europe 600 index vállalatainak több mint fele már közzétette eredményeit, és az index kosarába tartozó cégek átlagos eredménye éves összevetésben gyakorlatilag nem mutat növekedést – ez aláássa a régió részvénypiacainak fellendülésébe vetett optimizmust.

Ezzel szemben az S&P 500 index tagjai a BofA szerint éves szinten átlagosan 9 százalékos eredménynövekedésre számítanak, amit elsősorban a Szilícium-völgyi technológiai óriások és a Wall Street-i bankok erős teljesítménye hajt.

Grant Bowers, a Franklin Templeton befektetési vállalat szakértője szerint 

az év elején még az a narratíva alakult ki, hogy az USA elveszítheti kivételes státuszát, és a világ többi része utolérheti.

„Valójában azonban ezt eredményekkel, profittal és gazdasági növekedéssel kellene alátámasztani – tette hozzá a Financial Timesnak nyilatkozva. – Ehhez vállalati teljesítményre van szükség – és Európának gondot okoz, hogy ilyen vezető cégeket felmutasson.”

A BofA szerint Európában 

  • az európai vállalatok alig fele múlta felül az elemzői várakozásokat, 
  • az S&P 500 cégei viszont az elmúlt 25 év egyik legnagyobb pozitív meglepetéshullámát hozták, ezt csak a koronavírus-járvány időszaka múlta felül – jegyezték meg a Goldman Sachs elemzői.

Az európai részvények az év elején jobban teljesítettek, mint Wall Street-i társaik – hosszú évek alulteljesítése után –, mivel Trump kiszámíthatatlan politikája megingatta a befektetők régóta fennálló bizalmát az amerikai részvényekben.

Sokan arra fogadtak, hogy Németország „bármi áron” megvalósuló fiskális ösztönzőcsomagja és az európai védelmi kiadások hatalmas növekedése tartós fellendülést hoz majd a régió részvénypiacain. 

A BofA alapkezelőinek felmérése szerint az eurózónás részvények iránti allokáció idén év elején 2021 óta nem látott szintre ugrott.

Azonban ez a túlteljesítés nem tartott sokáig. Az amerikai technológiai óriáscégek erős eredményei ismét az élre repítették a Wall Street-i részvényeket – Trump vámtarifás offenzívája és a romló amerikai gazdasági adatok ellenére is. Az európai gyenge második negyedéves eredmények megerősítették azt az erősödő véleményt, hogy a régió részvénypiaci ralija kifulladóban van. 

Senki sem várt jó eredményszezont Európában 

– mondta Andreas Bruckner, a BofA befektetési stratégája. „A léc eleve alacsonyan volt, de a pénzügyi szektort leszámítva még ezt sem sikerült megugrani” – tette hozzá az elemző.

Vissza a megszokotthoz: az európai vállalatok alulteljesítenek

Mivel az elemzők a kereskedelmi háború miatt csökkentették előrejelzéseiket, mindkét oldalon – az Atlanti-óceán túl- és innenső partján – azok a vállalatok, amelyek túlteljesítették a várakozásokat, a szokásosnál kisebb mértékű részvényár-emelkedéssel lettek jutalmazva. Eközben a várakozásoktól elmaradó cégeket szigorúan büntette a piac.

Európában ez az eredményszezon a megszokott állapotokhoz való visszatérést jelenti

 – azaz „gyengébb eredménynövekedést és európai alulteljesítést” – mondta Bruckner.

Miközben az S&P 500 újabb és újabb csúcsokat döntött Trump úgynevezett „felszabadulási napja”, április 2. óta, az európai részvények gyakorlatilag stagnálnak. A Stoxx Europe 600 index még mindig nem tért vissza a március eleji csúcsához, bár a piac egyes szegmensei – például a légitársaságok – idén jobban teljesítettek, mint amerikai társaik.

 

Az európai eredménycsalódások legnagyobb részét az exportőrök szenvedték el, különösen az autógyártók, amelyeknél a 2025-ös eredményvárakozásokat a legtöbbször csökkentették. A Volkswagen, a Stellantis és a Mercedes-Benz is figyelmeztetett Trump vámjainak negatív hatásaira. Ezzel szemben az európai pénzügyi szektor továbbra is jócskán túlteljesíti a várakozásokat.

A Wall Streetet megint a tech szektor hajtja

Közben az S&P 500 erős eredménynövekedését „szinte teljes egészében a technológiai szektor hajtja – mondta Sharon Bell, a Goldman Sachs vezető részvénypiaci stratégája. – Európában ez a dinamika gyakorlatilag hiányzik.” 

  • Az árfolyamhatások jókora hátráltató tényezőt jelentenek az európai exportőrök számára, mivel 
  • az euró idén körülbelül 12 százalékkal erősödött a dollárral szemben.
  • Ez ugyan kedvezett azoknak a nem eurózónás befektetőknek, akik európai részvényekbe fektettek, de a Barclays elemzése szerint 
  • a Stoxx 600 vállalatainak több mint 80 százaléka hivatkozott arra, hogy az árfolyammozgások negatívan hatottak eredményeikre. 

Az erősebb euró nagy akadály az európai cégeknek, mivel sokan dollárban termelnek bevételt. Úgy gondoljuk, hogy az euró továbbra is erősödhet, a dollár még mindig túlértékeltnek tűnik 

– mondta Bell. 

Az év második felében robbanhat a vámbomba

Az olcsóbb dollár viszont kedvez az amerikai exportőröknek, amikor a külföldi bevételeiket visszaváltják dollárra – az árfolyamhatás jelentősen javítja eredményeiket. A Trump vámpolitikája okozta bizonytalanság szintén kihívást jelentett az európai exportőrök számára idén, bár a Barclays elemzése szerint az árfolyammozgások ennél is nagyobb hatást gyakoroltak rájuk. Bell szerint 

az európai vállalatokat közvetlenül sújtó vámhatás jelenleg „rendkívül csekély”, mivel a cégek még a vámok bevezetése előtt felhalmozott készletekből dolgoznak.

Az igazi hatás szerinte csak az év második felében válik majd láthatóvá.

Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
629 cikk

