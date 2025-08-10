Olajhatalmak: rájöttek, már nem ebben van a pénz, sokkal nagyobbat szakítanak a sivatagból – új tervvel álltak elő

Szaúd-Arábia eltökélte, hogy egész évben látogatható turisztikai célponttá alakítja az ország déli részén fekvő hegyvidéki tartományt, Aszírt. A régió különlegessége, hogy a magas tengerszint feletti magasság miatt mérsékeltebb az éghajlata, mint az alacsonyabb fekvő sivatagi területeken.

Szaúd-Arábia növelné az Aszrírba utazó turisták számát / Fotó: robertharding via AFP

Gyakori az eső, különösen a magasabb fekvésű hegyvidéki részeken, így a növényzet is bujább és az ország erdőinek nagy része Aszírban található. A királyság tetejeként ismert régió jelenleg évente 100 ezer külföldi turistát vonz, amit a szaúdi vezetés több millióra növelne 2030-ig.

Rijád a cél érdekében 50 milliárd szaúdi riált (közel 4,6 ezermilliárd forint) költene a tartomány fejlesztésére, például szállodák és üzletek kialakítását tervezik, amelyek egy része 2029-től fogadná a látogatókat. Ebből fejlesztenék az utakat, az energiaellátást és a tartomány központjának, Abha városának a repterét.

A Bloomberg emlékeztet: bár az olajmonarchiában több projekt késik, Aszír fejlesztése időérzékeny, mivel a tartomány, egész pontosan Abha több mérkőzésnek is otthont ad a 2034-es labdarúgó-világbajnokság alatt. Ebből kifolyólag a város és a tartomány fejlesztése elkerülhetetlen, ráadásul a nemzetközi verseny jó lehetőséget biztosít a régió reklámozására.

Egyre több turista keresi fel a sivatagi királyságot

Szaúd-Arábiába tavaly 116 millió látogatót regisztrált, ami 6 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Ebből 86,2 millió belföldi turista (74 százalék) volt, míg 29,7 millió látogató más országokból érkezett. Fontos leszögezni, hogy az adatok a látogatások, utazások és turisztikai alkalmak számát jelenti, nem az egyedi személyek számát, mivel egy turista több alkalommal is megfordulhat az országban, illetve utazhat belföldön.

A turisták összkiadása elérte a 284 milliárd szaúd riált (26,2 ezermilliárd forint), ebből a külföldi látogatók 168,5 milliárdot költöttek el, ami éves szinten 19 százalékos növekedést jelent. Mekka számított a legnépszerűbb célpontnak, a metropoliszt a Rijád követte. A sivatagi királyság célja, hogy 2030-ra évente 70 milliót külföldi turista keresse fel az országot.