Olajhatalmak: rájöttek, már nem ebben van a pénz, sokkal nagyobbat szakítanak a sivatagból – új tervvel álltak elő

Szaúd-Arábia eltökélte, hogy egész évben látogatható turisztikai célponttá alakítja az ország déli részén fekvő hegyvidéki tartományt, Aszírt. A régió különlegessége, hogy a magas tengerszint feletti magasság miatt mérsékeltebb az éghajlata, mint az alacsonyabb fekvő sivatagi területeken.
Gyakori az eső, különösen a magasabb fekvésű hegyvidéki részeken, így a növényzet is bujább és az ország erdőinek nagy része Aszírban található. A királyság tetejeként ismert régió jelenleg évente 100 ezer külföldi turistát vonz, amit a szaúdi vezetés több millióra növelne 2030-ig.
Rijád a cél érdekében 50 milliárd szaúdi riált (közel 4,6 ezermilliárd forint) költene a tartomány fejlesztésére, például szállodák és üzletek kialakítását tervezik, amelyek egy része 2029-től fogadná a látogatókat. Ebből fejlesztenék az utakat, az energiaellátást és a tartomány központjának, Abha városának a repterét.
A Bloomberg emlékeztet: bár az olajmonarchiában több projekt késik, Aszír fejlesztése időérzékeny, mivel a tartomány, egész pontosan Abha több mérkőzésnek is otthont ad a 2034-es labdarúgó-világbajnokság alatt. Ebből kifolyólag a város és a tartomány fejlesztése elkerülhetetlen, ráadásul a nemzetközi verseny jó lehetőséget biztosít a régió reklámozására.
Szaúd-Arábiába tavaly 116 millió látogatót regisztrált, ami 6 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Ebből 86,2 millió belföldi turista (74 százalék) volt, míg 29,7 millió látogató más országokból érkezett. Fontos leszögezni, hogy az adatok a látogatások, utazások és turisztikai alkalmak számát jelenti, nem az egyedi személyek számát, mivel egy turista több alkalommal is megfordulhat az országban, illetve utazhat belföldön.
A turisták összkiadása elérte a 284 milliárd szaúd riált (26,2 ezermilliárd forint), ebből a külföldi látogatók 168,5 milliárdot költöttek el, ami éves szinten 19 százalékos növekedést jelent. Mekka számított a legnépszerűbb célpontnak, a metropoliszt a Rijád követte. A sivatagi királyság célja, hogy 2030-ra évente 70 milliót külföldi turista keresse fel az országot.
Az olajmonarchia évek óta a gazdaság több lábra állításán dolgozik, hogy függetlenedjen az olajeladásoktól. Ennek elérésére megalkotta a Vízió 2030 programot, amelynek keretében rengeteget költ a turizmus népszerűsítésére, valamint befektetett a videójáték-iparba és a filmgyártásba, miközben megalomán projekteket is előszeretettel finanszíroz.
Ennek már látszik a hatása, mivel Szaúd-Arábia gazdasága tavaly 1,3 százalékkal nőtt, a nem olajipari tevékenységek 4,3 százalékkal bővültek, míg az olajszektor 4,5 százalékkal zsugorodott. A nem olajipari export 2024-ben elérte a rekordot jelentő 137,29 milliárd dollárt, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest.
Idén a második negyedévben éves szinten 3,9 százalékkal bővült a szaúdi GDP az első negyedévi 3,4 százalékos emelkedést követően. Az erősebb teljesítményt nagyrészt a nem olajipari tevékenységek növekedése okozta. Az adatok alapján Rijád egyre sikeresebb abban, hogy a jövőben függetlenedjen a fekete aranytól, amiben a turizmusnak egyre fontosabb szerep jut.
Mozivászon a sivatagban: Szaúd-Arábia a filmipar felé fordul
Mohamed bin Szalmán koronaherceg célja, hogy Szaúd-Arábia minél kevésbé függjön az olajexporttól, s ebben kiemelkedő szerepet szán a szórakoztatóiparnak, ezen belül is a filmiparnak. Úgy tűnik, hogy más megalomán projektekkel ellentétben ez nem irreális: többtucatnyi filmet és sorozatot forgattak részben vagy teljesen a közel-keleti országban, miközben a mozik egyre több bevételt termelnek.
