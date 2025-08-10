Teljes a kétségbeesés a világ egyik legnépszerűbb turistaországában: kiürültek a strandok, hiába a 40 fokos meleg – már tudják, hová tűntek az emberek

Közel 13 millió jármű mozgott a mostani hétvégén az olaszországi autósztrádákon és más utakon az üzemeltetők adatai szerint, az idegenforgalmi szakma képviselői mégsem elégedettek az idei nyári szezonnal, miközben olaszok és külföldiek drágulásra panaszkodnak.

Olaszország a turisták egyik kedvenc célpontja, de egyre csökken a vonzerő / Fotó: Only France via AFP

A kíméletlen kánikula lehet az olaszországi turizmus apadásának egyik oka

Augusztus második szombat-vasárnapját az olasz autósztrádákat felügyelő vállalatok fekete színnel jelölték meg a rendkívüli forgalom miatt. A még nem végleges adatok szerint 12,6 millió jármű mozgott a városok és a tengerpartok vagy hegyek közötti útvonalakon. Augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepének a hete nyári csúcsidőszaknak számít: a gyárak és üzletek egy része bezár, és szeptemberben nyit újra.

Azok is elindulnak nyaralni, akik eddig nem tették meg.

Ráadásul a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint az idei nyár legmelegebb napjai következnek. Vasárnap a hőmérő higanyszála megközelíti a negyven Celsius-fokot

Firenzében,

de a Pó-alföldön,

a Tirrén-tengerre néző régiókban,

Szardínia szigetén

és az Adriai-tenger partjain is.

A Federalberghi szállodaszövetség úgy számolta, hogy június és szeptember között harminchatmillió olasz vesz ki szabadságot, és utazik el valahova. Nyolcvannyolc százalékuk belföldi pihenést választ.

A szezon azonban nem hozza a várt eredményt. Bernabo Bocca, a Federalberghi elnöke a klímaváltozással magyarázta, hogy a hőségben sokan már nem a nyári hónapokban utaznak vakációzni, vagy a tengerpart helyett a hegyeket választják.

A strandokon az idén nincsen telt ház, a Dolomitokba vezető utakon viszont szombaton is több kilométeres sorokban álltak a turisták autói.

Hozzátette, hogy az olasz idegenforgalom megérzi az amerikaiak távolmaradását is, akik 20 százalékkal kevesebben érkeztek tavalyhoz képest.

A borsos árcédulákat sem szabad kifelejteni a képletből

A fizetős strandokat tömörítő Assobalneare adatai szerint júliusban a tengerpartokon és uszodákban több mint 20 százalékkal kevesebb jegy fogyott, mint egy évvel ezelőtt. Üres napozóágyakat látni Liguria tengerpartjain és Riminiben is. Az Adria-parti Pescara strandtulajdonosa, a térségbeli strandszakszervezet elnöke, Riccardo Padovano a La Repubblica napilapban vasárnap megjelent interjúban elmondta, hogy a júliust mínusz 25 százalékkal zárták tavalyhoz képest.