A Jysk kiskereskedelmi üzletlánca márciusban két új áruházat nyit, illetve két másikat megújít Magyarországon a társaság közleménye szerint. Az új áruházakat Bicskén és Várpalotán adja át, ezzel a hazai üzleteinek a száma 98-ra nő.

Új koncepció szerint működnek az új és a felújított Jysk áruházak.

Fotó: JYSK

A vásárlók közelében akar lenni a Jysk

Legutóbb a budapesti agglomerációban, Solymáron, illetve Móron nyílt Jysk, decemberben pedig a XIX. kerületben, és Szarvason. „A 2023/24-es pénzügyi évben még egy új áruház nyitását tervezzük. Az online vásárlások felpörgése mellett továbbra is jelentős az igény a fizikai áruházakra, főleg a nagyobb értékű termékek, így a bútorok, matracok vásárlásánál. Fontosnak tartjuk azt is, hogy fővárosban és vidéken is közel legyünk a vásárlókhoz” – idézi a közlemény Szimeiszter Sándort, a vállalat Magyarországért, Ausztriáét és Görögországért felelős országigazgatóját.

Új koncepció, energiahatékonyabb üzletek

Az új áruházak mindegyike közel ezer négyzetméter alapterületű lesz, a bútorok közötti eligazodást 3 bemutatószoba segíti, és lesz külön matracstúdió. A dekorációs kellékek és kiegészítők nagyobb területet kaptak. Az izzókat LED-ekre cserélték, a szociális helyiségekbe mozgásérzékelőt szereltek, az üzletek világítása szakaszolt, a lámpákat három ütemben lehet felkapcsolni. Ennek köszönhetően az áruházak világításának energiafogyasztása legalább 25 százalékkal csökkenthető. A nyitások mellett a régebbi üzletek is megújulnak világszerte, globálisan több mint 3300 áruház egy új koncepció szerint működik majd.

Magyarországon március 6-án Vecsésen és Szigetváron nyílik meg újra a következő átalakított áruház.

Heti 400 teherautó indul hat országba

A társaság 2022-ben átadott high-tech bázisról már hat európai országot és ezeknek az országoknak az online rendeléseit szolgálják ki. Így a magyar, horvát, szlovák és szlovén üzletek mellett Bosznia-Hercegovina és Szerbia JYSK üzletei is Ecserről kapják az árut.

A térség Jysk áruházai számára Ecser a világ közepe.

Fotó: Tuba Zoltán

A 200 millió eurós beruházásból létrejött központ az ország legnagyobb ilyen létesítménye, amelyben két, több mint 40 méteres, teljesen automatizált magasraktár is működik. A logisztikai központból hetente 400 teherautó gördül ki. A 143 ezer négyzetméteres bázison nagyjából 130 ezer köbméternyi árut tárolnak, ami még mindig csak 50 százalékos kihasználtságot jelent. A társaság nemrég a leárazásairól is beszámolt.