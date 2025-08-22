Visszatámadt a szélcsendben a forint, defenzívába került az euró

Pénteken délre ismét nagyot erősödött a forint, és a kora délelőtti 397,4 forintos magasságból egészen 396,1 forintig zuhant az euró árfolyama.

A Powell-beszéd előtti szélcsendben ralizott a forint / Fotó: AFP

A hazai pénznemünk erősödött a lengyel zlotyval, a cseh koronával és a svájci frankkal szemben is, csupán a vártnál nagyobb brit infláció miatt erősödő angol fonttal és az amerikai dollárral nem bírt. A zöldhasú amúgy déli 12 körül 341,57 forinton állt a bankközi devizapiacon.

Az euró-dollár eközben nemigen változott, az európai közösségi deviza kurzusa enyhén, 1,1598 dollárra gyengült.

Csütörtökön közel fél százalékkal erősödött a dollár az euróval szemben, és 1,16-ig süllyedt az euró-dollár – írja az OTP Elemzési Központ, és ahogy azt a dollár erősödésekor megszokhattuk, a forint gyengült az euróval szemben, egészen a 397-es szintig visszakúszva.