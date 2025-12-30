A megroggyant Macron elárulta az agresszív Merzet és beállt a rámenős Meloni mögé

Nem csoda: állandó figyelem tárgya, működik-e az Európai Unióban az örök összefogónak tekintett francia-német tengely. A december 18-ai csúcsot követően – kulcsszó az orosz vagyon – elterjedt az a vélemény, hogy Emmanuel Macron francia elnök elárulta Friedrich Merz német kancellárt. Ennek kétségkívül voltak egyszeri okai, de az eseményekből kiolvasható az is, ahogy átrendeződik az európai nagyfiúk és nagylányok terepe. Íme a magyarázat, és mutatunk hozzá egy olyan grafikont is, amitől leesik az álla annak, aki nem foglalkozott sokat a témával.

Meloni, Merz, Macron – a trükkös hármas: vajon ki van kivel? Fotó: AFP

Azt, hogy "elárulta", nem mi ötlöttük ki: ha netán valaki erősnek érezné a megfogalmazást, okolja ezért azt a magas rangú EU-diplomatát, aki a Financial Timesnak neve elhallgatását kérve nyilatkozott a december 18-ai uniós csúcs eme momentumáról, ekként:

Macron elárulta Merzet, és tudja, hogy ennek ára lesz... De olyan gyenge helyzetben van, hogy nem volt más választása, mint Giorgia Meloni mögé beállni.

Merz, Macron, Meloni, az orosz vagyon, az árulás és az egymás után bukó kormányok

Miért mondta ezt a jól értesült forrás?

"Macron elárulta Merzet."

A német kancellár az ugyancsak német Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel egyetemben a csúcson azt támogatta, hogy az unió használja fel a jórészt Belgiumban elhelyezett befagyasztott orosz vagyont Ukrajna háborújának pénzelésére. Ez a javaslat csúfosan megbukott. A megelőző hetekben sokat lehetett hallani az elképzelés ellenzőiről (köztük volt Magyarország is), de gyanús csend övezte Párizst. A brit lap úgy tudja: a háttérben Macron emberei jogi aggályokat rebesgettek, később pedig azt, hogy a francia költségvetés szorult helyzetében nem tudna eleget tenni a belga követelésnek a vagyonelkobzás mögé teendő tagállami garanciákra.

"Ennek ára lesz..."

No, hogy pontosan mi, ezt nehéz lenne megjósolni. Mindenesetre bármi, ami próbára teszi a francia-német tengelyt, kihívást jelenthet az egész unió számára, amely a német dominancia irányába mozdult el az idén. A lap ezt a következőképpen fogalmazza meg: