Fékezhet az OTP ralija, a Richter előtt hatalmas még a tér – rendkívüli év után izgalmas lehet 2026 is a hazai blue chipeknél

Remek év áll a pesti tőzsde és a hazai részvények előtt, elég csak a BUX index közel negyven százalékos ralijára pillantani, amivel nemcsak új csúcsokat ostromolt, hanem globálisan is az élmezőnybe került a Budapesti Értéktőzsde blue chip indexe.

Az OTP-nek köszönhetően fényes éven van túl a pesti tőzsde és a BUX / Fotó: Vémi Zoltán

A BUX emelkedését – és ereszkedését – a fő részvénykosárban meghatározó, együttesen bőven 90 százalék feletti súllyal rendelkező négy nagypapír, az OTP, a Mol, a Richter, valamint a Magyar Telekom mozgatja leginkább.

Az OTP-vel szárnyalt a pesti tőzsde

A négy társaság idei részvénypiaci teljesítménye azonban közel sem egyenletes, az éves árfolyamgráfra pillantva rögtön szembetűnik, hogy a tőzsde szárnyalása leginkább a bankpapír szárnyalásának köszönhető. Amíg ugyanis az OTP 60 százalékot ralizott, és a Magyar Telekom bő 40 százalékot szedett magára, a Mol mindössze öt százalékkal került feljebb, a Richter kurzusa pedig hét százalékot süllyedt. A bankrészvény és szerényebb mértékben a kosárban jóval kisebb súllyal bíró távközlési papír húzta tehát magával a BUX indexet 2025-ben.