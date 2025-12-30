Azonnal megszólalt Karácsony Gergely az amerikai hitelminősítő sokkoló döntéséről: a főpolgármester előállt a magyarázattal, miért került szégyenpadra a főváros – „Aki Budapestet csődbe löki, azt magával rántja”
„Az uzsorakormány bóvliba lökte a nemzet fővárosát. Ezt nem fogják megúszni” – fogalmazott Karácsony Gergely a Facebookon.
A befektetési szint alá minősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a magyar főváros likviditási helyzetével indokolta a Londonban hétfő éjjel bejelentett döntést.
Az intézkedéshez fűzött indoklás szerint Budapest likviditási pozíciója aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a városnak lesz-e kapacitása kötelezettségeinek maradéktalan törlesztésére az előírt december 31-i időpontig.
A Moody's szerint Budapest likviditási helyzete romlott a 2021-2025 közötti időszakban, bár az alacsony likviditás az elmúlt három évben kezelhető volt a rutin működési tevékenység szempontjából.
A főpolgármester közölte: a nemzetközi hitelminősítő döntése Budapest leminősítéséről a kormány sarcpolitikájának következménye. Megfogalmazása szerint a Budapest-ellenes politika nem több, mint károkozás, a károkat a főváros leminősítése után alighanem az ország is, annak minden polgára elszenvedheti.
„A leminősítés nyilvánvaló oka, hogy a pénzpiacok is a kormány és a főváros közötti észszerű pénzügyi megállapodásra számítottak,
ám erre a kormány minden jelzés ellenére is képtelennek bizonyult” – írta Karácsony Gergely.
Szerinte a leminősítésnek három oka van:
- a kormány a 20-szorosára emelt sarccal több pénzt von el Budapesttől, mint amennyi támogatást ad, és Budapest, más önkormányzatoktól eltérően, a hitelfelvételhez sem kapott engedélyt a kormánytól;
- a második ok, hogy a kormány a mai napig nem fizette meg az adósságát Budapestnek, amire törvény kötelezi. Ezt okkal tekinti súlyos kockázatnak a hitelminősítő;
- harmadik: Budapest a kormány miatt nem jut hozzá a fejlesztésekhez szükséges uniós forrásokhoz.
Karácsony Gergely azt írta, hogy egy olyan kormány akarta kioktatni Budapestet, amely eladósította az országot, amelynek romokban a költségvetése. A főváros gazdálkodásáról ehhez képest a Moody’s is megállapította: „a minősítések ugyanakkor figyelembe veszik Budapest mérsékelt és csökkenő adósságszintjét, valamint stabil működési teljesítményét”.
„Ahogy azt korábban is mondtuk: aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Fokozottan igaz ez a hitelminősítésekre: aki Budapestet bóvliba löki, azt Budapest magával rántja” – írta.
Az állam kölcsönt adna a fővárosnak
Korábban Nagy Márton egyértelműen üzent Karácsony Gergelynek. A gazdasági miniszter közlése szerint az elmúlt időszakban duplájára nőtt a főváros helyi iparűzési adóbevétele. A posztban az olvasható, hogy
a szolidaritási hozzájárulás 10 milliárdról 89 milliárd forintra emelkedett, miközben a működési támogatás 26 milliárdról 43,5 milliárd forint felé nőtt.
„Ha mindent összevetek, 2025-ben az ön zsebében 93 milliárddal több van, mint 2019-ben volt” – írta Nagy Márton. Hozzátette: a kormány álláspontja változatlan, ha a fővárosnak szüksége van a kormány segítségére, akkor állnak a rendelkezésére.
A főváros pénzügyi helyzete hosszú ideje romlik. A likviditási gondok már tavasszal megjelentek, majd őszre vált világossá, hogy a bevételek és a kötelezettségek nem tarthatók egyensúlyban. A jogszabályok szerint ilyen helyzetben a városvezetésnek hivatalosan is rögzítenie kell a fizetésképtelenség veszélyét – ez az a lépés, amely nélkül a kormány nem tárgyal érdemi mentőcsomagról.
A viták középpontjában azonban Karácsony szerint nem az ő vezetési képességei, hanem a visszatartott állami források, valamint a kormány által végrehajtott inkasszók állnak.
A város vezetése többször jelezte: ezek nélkül Budapest képtelen biztosítani a közszolgáltatások stabil működését.
A miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy Budapest pénzügyi helyzete valójában nem tükröződik a nyilvános számokban. „Egyelőre intézik okosban ezt a helyzetet, de így azért nehéz. Valójában tele van pénzzel a főváros” – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor az ATV-ben azt mondta, az a kifogás, hogy a kormány nem ad pénzt a fővárosnak, silány érvelés. „Tessék jól kormányozni, rengeteg vagyona van a fővárosnak, tessék rendesen működtetni.”
„Ha nem tudják megoldani, akkor a kormány segíteni fog” – hangsúlyozta. Később kiderült, hogy a segítség kölcsön formájában tudna megvalósulni.