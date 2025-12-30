Óriási amerikai vadászgépüzletet kötöttek: legyőzhetetlen harci repülőket adott el a Pentagon 8,6 milliárd dollárért – videón, mire képes az F–15

A Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15-ös izraeli programra – közölte a Pentagon hétfőn, miután Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel.

Óriási amerikai vadászgépüzletet kötöttek / Fotó: AFP

A Pentagon tájékoztatása szerint a szerződés 25 darab új F–15IA vadászgép tervezésére, integrációjára, műszaki előkészítésére, tesztelésére, gyártására és leszállítására vonatkozik az izraeli légierő számára, valamint opciót tartalmaz további 25 repülőgép megrendelésére is. A megállapodás az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott külföldi katonai értékesítési programjának része.

A Reuters beszámolója szerint az Egyesült Államok hosszú ideje messze a legnagyobb fegyverszállítója Izraelnek, amely Washington egyik legfontosabb közel-keleti szövetségese.

Mindeközben az Egyesült Államok több városában palesztinpárti és háborúellenes tüntetők követelték Washington katonai támogatásának megszüntetését Izraellel szemben, különösen a Gázai övezetben zajló katonai műveletek miatt. Ezek a követelések azonban sem Donald Trump jelenlegi, sem Joe Biden korábbi elnöki adminisztrációja alatt nem vezettek változáshoz az amerikai politikában.

A szerződés keretében zajló munkálatokat a Missouri állambeli St. Louisban végzik el, a projekt befejezésének tervezett időpontja 2035. december 31. – áll a Pentagon közleményében.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy lesújtó véleményt közölt a washingtoni védelmi minisztérium főellenőre a világ legmodernebb és egyben legdrágább lopakodó vadászgépéről. Kiderült, hogy az amerikai F–35-ös flotta a 2024-es pénzügyi évben a gyártó Lockheed Martin karbantartási problémái miatt csak az idő felében volt bevethető, ami 17 százalékkal alacsonyabb a minimális követelményeknél.

Mindennek tetejében Donald Trump amerikai elnök is egyre nagyobb nyomást gyakorol a nagyobb védelmi beszállítókra, hogy az innovációra összpontosítsanak a részvény-visszavásárlások és a vezetői kompenzáció helyett. Trump fontolgatja, hogy

elnöki rendeletet tervez aláírni, amely korlátozná az osztalékokat, a visszavásárlásokat és a vezetői fizetéseket

azoknál a védelmi cégeknél, amelyek projektjei túllépik a költségvetést és késedelmet szenvednek.