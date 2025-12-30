Őrületes hullámvasúton az ezüst és az arany árfolyama, stagnálva várja az év végét a részvénypiac

Stagnált a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben; a befektetők az év végi kereskedés előtt elért kiemelkedő nyereségek után megtorpantak kissé. Az ezüst és az arany is megtalálta a támaszt egy éles korrekció után.

A medve és a bika a frankfurti tőzsde épülete előtt – a részvénypiac a geopolitikai feszültségek enyhülésére vár / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az olajárak megtartották az éjszakai emelkedést, miután Oroszország azzal vádolta Ukrajnát, hogy támadást hajtott végre Vlagyimir Putyin elnök rezidenciája ellen. Moszkva nem szolgált bizonyítékkal állításai alátámasztására, mindazonáltal az eset visszalépést jelent az Egyesült Államok békeközvetítési erőfeszítései számára.

A globális geopolitikai feszültségeket tovább növelte, hogy Donald Trump elnök kijelentette:

támogatna egy újabb jelentős csapást Irán ellen.

Kína kedden 10 órás, éleslövészettel is járó hadgyakorlatokat indított Tajvan körül.

Őrületes hullámvasúton az ezüst és az arany árfolyama

A legtöbb piacon a likviditás alacsony maradt a rövidített ünnepi hét miatt, ami felerősítette az ezüst és más nemesfémek éjszakai, volatilis ármozgásait.

Az ezüst unciánként mintegy 84 dolláros új rekordot ért el,

majd 8,7 százalékkal zuhant, ami 2020 augusztusa óta a legnagyobb egynapos esés volt, magával húzva az arany és a réz kurzusát is.

Később, kedden a fehér nemesfém kedden 2,5 százalékkal pattant vissza 74,1 dollárra unciánként, így továbbra is tartja elképesztő, 156 százalékos éves nyereségét.

Az arany szintén 0,7 százalékkal 4361 dollárra drágult unciánként, miután éjszakai kereskedelemben 4,4 százalékkal esett.

Tony Sycamore, az IG sydney-i elemzője szerint az ezüst kezdeti felugrása valószínűleg a stop-loss megbízásokkal, az árfolyammozgásokkal és a pánikvásárlással függött össze, valamint azzal, hogy a Chicago Mercantile Exchange megemelte a fedezeti követelményeket. A mozgás azonban gyorsan kifulladt, mivel ezeken a magas szinteken nem jelentek meg valódi vevők. Láttunk némi lehűlést a nemesfémeknél, de nem gondolom, hogy ez a trend véget ért. Továbbra is jelen van a készlethiány, és folytatódnak a jegybanki vásárlások – mondta a Reutersnek Sycamore.

Rekordszinten stagnál a részvénypiac

Kedden az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő legszélesebb indexe 0,1 százalékkal, éves szinten 26,7 százalékkal emelkedett, ami 2017 óta a legjobb teljesítménye.

A japán Nikkei 0,1 százalékkal gyengült, de az év egészében 26 százalékkal áll magasabban.

A kínai blue chip részvények 0,2 százalékkal erősödtek,

a hongkongi Hang Seng index 0,4 százalékkal emelkedett.

Az amerikai és európai határidős részvényindexek többésége stagnált az ázsiai kereskedelemben.

Éjszaka a Wall Street indexei alacsonyabban zártak, a meghatározó technológiai részvények árfolyama lefelé korrigált a múlt heti rali után.

Ennek ellenére az amerikai részvények 2025-öt rekordközeli szinteken zárhatják, az év során két számjegyű emelkedést érve el, annak ellenére, hogy az idei évet a vámháborúk, a jegybanki politika kiszámíthatatlansága, valamint tartós geopolitikai feszültségek határoztak meg.