Visszatérhet-e a koronavírus-járvány előtti lendület a húsvéti fogyasztásban? – ez az előttünk álló ünnepi időszak egyik nagy kérdése. A Tesco sajtóosztályán a VG megkeresésére közölték: a visszarendeződés már korábban megkezdődött, és arra számítanak, hogy az idei húsvét a 2019-eshez hasonló forgalmú lesz.

A kedvezőbb árú élelmiszerek felé történő forgalomeltolódás szintén érezhető, különösen az árérzékenyebb vásárlóinknál. Prémiumtermékeinket főként a magasabb jövedelműek keresik, ők egyelőre korlátozott mértékben váltanak olcsóbb változatokra

– vontak mérleget az áruházláncnál.

A tavalyi húsvéti forgalmon biztosan túltesz az idei Fotó: Vémi Zoltán

Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője arról számolt be, hogy az idén is széles árukínálattal várják a húsvéti időszakot, jelentős forgalomnövekedésre számítanak. A Regnum és a SPAR convenience-üzemei felkészültek az idei húsvétra: Bicskén és Perbálon több mint 720 tonna főtt füstölt húsáru készül a szezonra, de a kényelmi termékekről gondoskodó üllői gyártóegységben is 30 százalékos bővülésre készülve állítják elő a szendvics- és salátakészítményeket.

Más hónapok átlagához képest ebben az időszakban 20-40 százalékkal többet adnak el a SPAR-nál a sütési kategória termékeiből, ideértve olyan alapanyagokat, mint a tejföl, a sajt, a margarin, a túró, a habtejszínek, a liszt, a cukor, a sütőpor, az élesztő, a dió, a mák és a kókuszreszelék.

A tavaszi ünnep időszaka egybeesik a hazai primőrszezon indulásával: a legnépszerűbb termék a piros retek, ennek forgalma az ünnep körüli hetekben a duplájára nő, de kedvelt árucikk ilyenkor a fejes saláta és a csemegehagyma is. Kifejezetten slágerterméknek számít a torma, amelyet friss termékként csak ebben az időszakban tart választékában a SPAR. A csokoládék között a húsvéti nyúl és a tojás tart nagy érdeklődésre számot, de az étkezési tojások forgalma is megnő majd 25 százalékkal.

Érezhető szja-hatások Sokan lakásfelújításra fordítják a szja-visszatérítést, vagy nyaralásra tesznek belőle félre, a kereskedelemben pedig inkább a tartós fogyasztási cikkek beszerzését fűtötték a jövedelempótló intézkedések. Ezzel együtt az élelmiszer-áruházakra is hatással volt a háztartásoknál megjelenő pluszpénz, beleértve a 13. havi nyugdíjat. A Tesco válasza szerint az extra, nem tervezett jövedelmek hatását februárban lehetett érzékelni. Az Auchannál is azt tapasztalták, hogy az szja-visszatérítés egyértelműen közrejátszott a nem élelmiszertermékek kiemelkedő eladásaiban. A Penny azt jelezte, hogy az elmúlt időszakban tapasztalt hatások (árstop, szja, 13. havi nyugdíj stb.) és az ukrajnai háború is erősíti a vásárlókban a megtakarításra és a spórolásra való hajlandóságot. Emellett az elmúlt két esztendő Covid-hatása állandósult, vagyis az emberek azokat az üzleteket keresik, ahol biztonságosan vásárolhatnak, ahol mindent megkapnak egy helyen. Ez azt is jelenti, hogy továbbra is az egy-két vásárlási helyszínt preferálják, továbbra sem tértek vissza a több láncban történő vásárlásra.

Már a tavalyi szezonban is kevéssé volt érzékelhető a pandémia negatív hatása, ott is emelkedő forgalmakat tapasztalt a CBA Fodor Attila kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint. A VG-nek jelezte: becsléseik szerint több 10 százalékkal meg fogja haladni a forgalom a 2019-es szintet. Az Auchan sajtóosztályán azt emelték ki lapunknak, már a tavaly karácsonykor is tapasztalható volt, hogy az ünnepi időszak forgalma minden korábbinál erősebb. Ezzel együtt megítélésük szerint a vásárlók sokkal árérzékenyebbek, de inkább az ár-érték arányt nézik, nem feltétlenül az olcsóbb kategóriák erősödnek, és a prémiumtermékek eladása is emelkedik.

A Lidl minden évben kiemelt figyelmet fordít a húsvétra, a mostani rendkívüli időszakban is

– mondta a VG-nek Tőzsér Judit vállalati kommunikációs cégvezető. Az ünnepek kapcsán az áruházlánc élénk forgalomra számít, ennek megfelelően készül a vásárlói igények maximális kiszolgálására széles kínálatával. Húsvét hetében a szerdai akcióváltásnak köszönhetően a vállalat már élénk kereslettel számol, amely várhatóan csütörtökön lesz a legerősebb, illetve a kétnapos zárva tartás miatt szombaton is nagyobb roham várható, mint az megszokott. Az elmúlt évhez képest idén később lesz a húsvét, ezért az áprilisi hónapra magasabb árbevétellel kalkulálnak az előző év azonos időszakához képest.

Kazatsay Eszter, a Penny magyarországi kommunikációs vezetője is arról beszélt a VG-nek, hogy

tekintettel az elmúlt hetek rendkívül intenzív árváltozásaira, egyre többen fordulnak az olcsóbb élelmiszerek felé. Ugyanakkor a Selection saját márkás prémiumtermékeik továbbra is kiemelt szerepet kapnak az ajánlatunkban.

Kihívás a magas infláció

A Tescónál tisztában vannak azzal, hogy a mostani inflációs környezet milyen kihívások elé állítja a háztartásokat, ezért három pillérre támaszkodó árstratégiát dolgoztak ki. Egyrészt meghatározták a leginkább kedvelt 600 terméket, ezeknek az árát hetente ellenőrzik a piacon, és hosszabb távon is kiszámítható, stabil árakon kínálják, tervezhetőbbé téve a családi költségvetéseket. Emellett a Clubcard hűségprogram több mint egymillió tagja kedvezőbb áron vásárolhat a pontgyűjtés mellett, amelyhez negyedéves készpénz-visszatérítés, illetve a kosárösszetételt követő, perszonalizált ajánlatok is társulnak. A harmadik pillérnél pedig a fix másodkihelyezést kapó akciós ajánlatban hetente cserélik a legjobb piaci áron kínált szárazáruk körét. Ennek a szolgáltatásnak van egy friss élelmiszerekre vonatkozó variánsa is.

Az idei húsvét április 17–18-ra esik, a vásárlói roham pedig rendre igazodik a naptárhoz.

A Tescónál jellemzően a húsvét előtti héten, keddtől szombatig látnak kimagasló forgalmat, ez idén április 12–16. közé esik. Tavaly a húsvét előtti héten átlagosan több mint 15 ezer forintot költöttek vásárlóik. Online ennél valamivel magasabb, 20 ezer forint körüli volt az átlagköltés húsvét előtt.

A CBA szerint kedvező, hogy a fizetések után lesz az ünnep. Arra számítanak, hogy a húsvéti felkészülés már e hét közepén beindul, először a hosszabban eltartható termékeknél lesz bővülés, majd a frissáruknál is. A legnagyobb vásárlói roham az utolsó héten várható, az online térben is megélénkül ilyenkor a forgalom. Nagyjából 20-30 százalékkal nagyobbak a kosarak, de jóval többen is vásárolnak ezekben a napokban.

Az Auchan álláspontja szerint mivel a húsvét leginkább a tradicionális friss termékekről szól, a legerősebb időszak idén április 11–14-e közé esik, de április 16-án is sok vásárlóra számítanak.

Ha a hipermarketekben a húsvét előtti két hetet és egy olyan kosarat nézünk, amelyben a tradicionális húsvéti élelmiszerek mellett megtalálható az üdítő, a dekoráció és a játékok, akkor összességében mintegy 25 ezer forintot költenek a vásárlók mind az online, mind pedig az offline térben

– részletezték.

Árstopos termékek „Bár az élelmiszerárstopot már február elsején bevezették, több terméknél egy-másfél hónap múltán nyert csak valódi értelmet. Ha nincs az intézkedés, akkor az étolaj a kétszeresébe, a sertéshús pedig a másfélszeresébe kerülne, de a lisztért is legalább 20-30 százalékkal többet kellene fizetni” – mondta a VG-nek Heiszler Gabriella, a SPAR ügyvezetője. Mindezt figyelembe véve érdemes górcső alá venni a táblázatban szereplő árakat. Ennek kapcsán arról is beszélt lapunknak, hogy amikor felülvizsgálják a beszerzési csatornákat, először is azt kell tisztázni, hogy az adott kategóriában keresleti vagy kínálati piac van. „Az előbbire jellemző példa, hogy ha van étolaj, megvesszük, most nem az a kérdés, hogy mennyiért” – tette hozzá Heiszler Gabriella. Úgy látja, kevés háztartásban áll hegyekben a kristálycukor vagy telik meg sertéscombbal a fagyasztóláda. Azaz a vásárlók elfogadták a változást, de nem kezdtek az érintett termékek felhalmozásába. Az orosz–ukrán háború hatására egyesek átmeneti spájzolásba kezdtek, de ez tényleg csak néhány napig volt érezhető.

A Pennynél megállapították: az ünnepi forgalom – mint minden húsvétkor – az utolsó pillanatban keletkezik. Az idén ezt azt jelenti, hogy április 13–14., valamint április 16-án várható a legnagyobb vásárlói aktivitás. „A friss termékek iránti bizalom továbbra is a hagyományos kereskedelem felé irányul. A húsvét ugyanakkor ünnep, a három-négy napos kiszakadás a mindennapi rohanásból, alapvetően élelmiszerrel való kényeztetés is, ami az online kereskedelem kosaraiban is lecsapódik, így nagyjából 9–15 százalékos kosárnövekedésre lehet számítani” – tették hozzá a diszkontláncnál.

Ez még nem karácsony

Bár láthatóan bizakodó a piac az idei húsvétot tekintve, akkora bővülésről azért nincs szó, hogy az év végi ünnepekhez hasonlóan csörögjön a kassza. Legalábbis a Tesco szerint a forgalom a várható növekedés ellenére sem közelíti majd meg a tavalyi karácsonyi szezont, amikor a nagy értékű ajándékok sokkal népszerűbbek a vásárlók körében, húsvétkor ezek kevésbé relevánsak. A CBA 10 százalék feletti növekedésre számít húsvétkor, a Pennynél infláció nélkül 9-10 százalékkal felfutó eladásokra számítanak, a fogyasztói árak emelkedésével együtt viszont 14,5 százalékosra. A három kieső nap miatt azonban valószínűleg nem múlja felül nagymértékben az áprilisi az átlagos havi forgalmat, napi átlagot tekintve 6-8 százalékos növekmény a reális. Az Auchan két számjegyű forgalom-fejlődéssel számol, de ami ennél is fontosabb: eladott termékszámban is jelentős növekedés várható. Karácsony után a második legerősebb szezonális időszak a húsvét, ez az első fél év kiemelkedő időszaka.