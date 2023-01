Többségében nagy örömmel fogadták a magyar vásárlók a közösségi oldalakon azt a hírt, hogy a Primark nemzetközi divatáruházlánc bejelentette, megnyitja első üzletét Magyarországon, méghozzá a budapesti Aréna Mallban. Sőt, a hozzászólók egymásra licitálva írták meg, milyen más cégeket látnának szívesen hazánkban. (A hír hallatán gyorsan össze is hasonlítottuk a fast fashion márkák árait, hogy megéri-e majd a Primarkban vásárolni.)

A legnépszerűbb talán a Kaufland nevű német hipermarketlánc volt, amely a Schwarz-csoporthoz tartozik, akárcsak például a Lidl.

Évekkel ezelőtt akadtak olyan lengyel sajtóhírek, amelyek arról szóltak, hogy a Tesco kivonulhat Magyarországról, és a Schwarz-csoport venné át az érdekeltségeit, majd az üzleteket át is alakítaná Kaufland-kompatibilissé, ám ebből a pletykából a mai napig nem valósult meg semmi. Az áruházláncnak több mint 1000 üzlete van Németországban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában és Horvátországban.

Szintén népszerű reakció volt a Facebookon a német élelmiszerlánc, a Billa „visszacsábítása”, amely jelenleg leginkább az osztrák piacon aktív, de üzemeltet boltokat Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában is. Magyarországon is jelen volt 2002-ig, 21 üzlettel, Budapest mellett többek között Sopronban, Békéscsabán, Miskolcon és Debrecenben is, ám bő 20 évvel ezelőtt a SPAR megvásárolta a hazai láncot. A Billa Horvátországban is a SPAR-nak adta el üzleteit 2017-ben, Romániából és Olaszországból a Carrefour „segítségével” vonult ki, Lengyelországban pedig a E.Leclerc-kel állapodott meg.

Több hozzászóló a világ egyik legnagyobb kiskereskedelmi cégét, a Walmartot emlegette – egyébként még 2015-ben akadtak olyan sajtóhírek, amelyek az érkezését vizionálták, ugyancsak a Tesco helyett –, illetve az Egyesült Királyság második legnagyobb szupermarketláncát, a Sainsbury’s-t.

Utóbbi még tavaly, az ünnepek előtt bejelentette, 50 millió fontot költ el azért, hogy megfizethetőbbé tegye a karácsonyt a vásárlók számára, emellett ígéretet tett arra, hogy a következő két évben 500 millió fontot költ, hogy alacsonyan tartsa az árakat. A cég úgy véli, a tervezett 550 millió font a legmagasabb összeg, amelyet valaha az árinfláció elleni küzdelemre fordítottak.

Többen hiányolják a Marks & Spencert is, amely 2017-ben zárta be utolsó boltjait Magyarországon, a Westendben és a Duna Plázában, illetve szívesen vásárolnának itthoni Sephora-üzletben test- és szépségápolási termékeket.

