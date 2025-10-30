Stratégiai megállapodást írt alá a Wing és az Accent Hotel Management, melynek célja, hogy közös szállodaprojekteket működtessenek Magyarországon. A Wing az ingatlanfejlesztői tudást és tőkeerőt viszi az együttműködésbe, míg az Accent hazai és nemzetközi referenciákat.

Új szállodaóriás jött létre Magyarországon / Fotó: Media_Photos / Shutterstock

A partnerség révén képesek a jövőben harmadik felek számára üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani.

Új szállodaóriás jött lére Magyarországon

Az elmúlt 25 év során a Wing Magyarország és a közép-európai régió ingatlanpiacának egyik vezető szereplőjévé vált. Meghatározó részesedéssel rendelkezik

Németország,

Lengyelország

és Magyarország

ingatlanpiacain. A vállalat immáron egy évtizede van jelen a hotelpiacon, mostanra a hazai szállodafejlesztői piac egyik stabil szereplőjévé vált. Megvalósított projektjei között ott van az újonnan megnyílt Tribe Budapest Airport Hotel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a szintén reptéri Ibis Styles Budapest Airport Hotel, amely a főváros első terminálszállodája. A Wing összesen már több mint 1000 szállodai szobát adott át.

De a hotelfejlesztés mellett jelentős potenciált lát a professzionális szállodaüzemeltetés területén, az Accenttel frissen kötött stratégiai partnerség ezt a kompetenciát emeli új szintre: ezzel a lépéssel a Wing és az Accent egyaránt megerősíti szerepét a hazai szállodapiacon, és együttműködve olyan hátteret kínálnak a hotelüzemeltetés területén is, amely értékes lehet új befektetőik számára is.

„Nyitottak vagyunk arra, hogy a harmadik fél számára is üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtsunk” – mondta erről Takács Ernő, a Wing szállodákért és kiskereskedelmi projektekért felelős vezérigazgató-helyettese. Üzemeltetési partnerként az Accent teljes körű szállodaszakmai kompetenciát biztosít.

A budapesti székhelyű vállalat 29 szállodában több mint 2000 szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában

különböző ingatlantulajdonosok részére, és aktívan bővíti portfólióját a piacon. Hotelportfóliójukban a Marriott, Best Western és Accor szálloda is szerepel.