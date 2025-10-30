Perceken belül bejelentést tesz a kormány: Gulyás Gergely kiáll a nyilvánosság elé – élő tudósítás
„A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez a konzultáció az adórendszerről szól: az egy kulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi hozzáállásról szól” – fogalmazott Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.
A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a konzultáció lehetőséget biztosit ahhoz, hogy kezdődjön el egy világos vita a adópolitikáról.
Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök november 7. a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal. Gulyás elárulta, hogy az egyeltetésen
- energetikai,
- hadi ipari,
- gazdasági,
- pénzügyi
együttműködésről szóló megállapodások is születni fognak.
„Nyilván ez a találkozás arra is lehetőséget ad, hogy a két állami vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréjen, és azt is meghatározzák, mi az a menterend, amely elvezethet az amerikai-orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz-ukrán békemegállapodásig” – tette hozzá.
Gulyás Gergely közölte, hogy a szerda kormányülésen döntöttek arról, hogy továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot: az intézkedést február 28-ig meghosszabbítják, amely a jegybank adatai szerint is „az infláció elleni küzdelemnek ez hatékony eszköze”.
A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-től további 14 élelmiszer termékkörrel fogjuk kibővíteni
– közölte. A miniszter hozzátette, hogy idetartozik a
- a marhafehérpecsenye,
- marhafelsár,
- sertésmájas, sertésmájkrém,
- félkeménysajt,
- sajtkrém, kenhetősajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejeskáposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma
- zöldpaprika,
- bébiétel.
Arról is beszélt, hogy a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is.
Cikkünk frissül.