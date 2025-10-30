Perceken belül bejelentést tesz a kormány: Gulyás Gergely kiáll a nyilvánosság elé – élő tudósítás

„A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez a konzultáció az adórendszerről szól: az egy kulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi hozzáállásról szól” – fogalmazott Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a konzultáció lehetőséget biztosit ahhoz, hogy kezdődjön el egy világos vita a adópolitikáról.

Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök november 7. a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal. Gulyás elárulta, hogy az egyeltetésen

energetikai,

hadi ipari,

gazdasági,

pénzügyi

együttműködésről szóló megállapodások is születni fognak.

„Nyilván ez a találkozás arra is lehetőséget ad, hogy a két állami vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréjen, és azt is meghatározzák, mi az a menterend, amely elvezethet az amerikai-orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz-ukrán békemegállapodásig” – tette hozzá.

Gulyás Gergely közölte, hogy a szerda kormányülésen döntöttek arról, hogy továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot: az intézkedést február 28-ig meghosszabbítják, amely a jegybank adatai szerint is „az infláció elleni küzdelemnek ez hatékony eszköze”.

A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-től további 14 élelmiszer termékkörrel fogjuk kibővíteni

– közölte. A miniszter hozzátette, hogy idetartozik a

a marhafehérpecsenye,

marhafelsár,

sertésmájas, sertésmájkrém,

félkeménysajt,

sajtkrém, kenhetősajt,

alma,

körte,

szilva,

szőlő,

fejeskáposzta,

paradicsom,

vöröshagyma

zöldpaprika,

bébiétel.

Arról is beszélt, hogy a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is.

Cikkünk frissül.