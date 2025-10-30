Deviza
EUR/HUF388.95 +0.04% USD/HUF334.78 -0.07% GBP/HUF442.09 0% CHF/HUF419.11 +0.08% PLN/HUF91.65 +0.01% RON/HUF76.47 +0.02% CZK/HUF15.96 +0.07% EUR/HUF388.95 +0.04% USD/HUF334.78 -0.07% GBP/HUF442.09 0% CHF/HUF419.11 +0.08% PLN/HUF91.65 +0.01% RON/HUF76.47 +0.02% CZK/HUF15.96 +0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Gulyás Gergely
kormányinfó
kormány

Perceken belül bejelentést tesz a kormány: Gulyás Gergely kiáll a nyilvánosság elé – élő tudósítás

2025.10.30., 07:51
Fotó: MTI

„A nemzeti konzultáció íveit a héten mindenki meg fogja kapni. Ez a konzultáció az adórendszerről szól: az egy kulcsos adóról, az adóemeléssel kapcsolatos tervekkel szembeni társadalmi hozzáállásról szól” – fogalmazott Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.

GULYÁS Gergely; VITÁLYOS Eszter
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette, hogy a konzultáció lehetőséget biztosit ahhoz, hogy kezdődjön el egy világos vita a adópolitikáról.

Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök november 7. a Fehér Házban tárgyal Donald Trumppal. Gulyás elárulta, hogy az egyeltetésen 

  • energetikai,
  • hadi ipari,
  • gazdasági,
  • pénzügyi

együttműködésről szóló megállapodások is születni fognak.

„Nyilván ez a találkozás arra is lehetőséget ad, hogy a két állami vezető a béke lehetséges kimeneteléről eszmét cseréjen, és azt is meghatározzák, mi az a menterend, amely elvezethet az amerikai-orosz találkozóig és ezen keresztül az orosz-ukrán békemegállapodásig” – tette hozzá.

Gulyás Gergely közölte, hogy a szerda kormányülésen döntöttek arról, hogy továbbra is fenntartják az élelmiszerekre és a drogériai termékekre bevezetett árrésstopot: az intézkedést február 28-ig meghosszabbítják, amely a jegybank adatai szerint is „az infláció elleni küzdelemnek ez hatékony eszköze”.

A kormány arról is döntött, hogy az élelmiszerekre vonatkozó intézkedést december 1-től további 14 élelmiszer termékkörrel fogjuk kibővíteni

– közölte. A miniszter hozzátette, hogy idetartozik a 

  • a marhafehérpecsenye,
  • marhafelsár,
  • sertésmájas, sertésmájkrém,
  • félkeménysajt,
  • sajtkrém, kenhetősajt,
  • alma,
  • körte,
  • szilva,
  • szőlő,
  • fejeskáposzta,
  • paradicsom,
  • vöröshagyma
  • zöldpaprika,
  • bébiétel.

Arról is beszélt, hogy a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását lehetővé teszik hideg élelmiszerek vásárlására is. 

 

Cikkünk frissül.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
anyahajó

Valami nagyon furcsa történik a budapesti békecsúcsra ideküldött amerikai anyahajóval: mégsem megy haza az USS Gerald Ford – videóra vették a 100 ezer tonnás szörnyet az Adrián

A szakértők szerint a budapesti békecsúcs miatt érkezett a térségbe az USS Gerald R. Ford.
1 perc
kormányinfó

Perceken belül bejelentést tesz a kormány: Gulyás Gergely kiáll a nyilvánosság elé – élő tudósítás

2 perc
Donald Trump

Véget ért Trump és Hszi Csin-ping történelmi tárgyalása: az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén árulja el a világnak, miről állapodott meg Kínával – élő tudósítás

Donald Trump és Hszi Csin-ping tárgyalt egymással. Trump jelezte, hogy a fentanil-export korlátozásáért cserébe csökkentheti a kínai importvámokat, miközben mindketten baráti hangulatban nyilatkoztak a kapcsolatok javulásáról.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu