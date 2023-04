Az a hír járja az élelmiszer-kiskereskedelem háza táján, hogy a boltok mindent egy lapra tettek fel, és a húsvéti időszakban próbálják meg helyre billenteni az erősen megcsappant forgalmukat. A várakozások arról szólnak, hogy a terv működni fog, és a következő napokban nyoma sem lesz a drágulás okozta keresletcsökkenésnek. Van olyan kiskereskedelmi lánc, amelyik akár 30-40 százalékkal is nagyobb forgalomra számít, mint más napokon. Ennek megágyazhat a hó elején esedékes bérkifizetések egybeesése az ünnepekkel. A csúcs minden bizonnyal a nagypéntek előtti csütörtökön lesz.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A boltok nagy húsvéti menetelésében stratégiai szerep hárul az ünnepi időszak slágertermékére, a sonkára. Nem véletlen, hogy a láncok már jóval a húsvéti időszak előtt elindították a kommunikációjukat az árakról, mostanra pedig vásárló legyen a talpán, aki eligazodik az akciók és leárazások, prémium- és középkategória, magyar és külföldi áru között. Ezért a Világgazdaság kérdést intézett az FMCG-szegmens legnagyobb szereplőihez, hogy mennyiért és milyen sonkákat kínálnak a fogyasztóknak az idei húsvétra. Következzen a nagy sonkakörkép és az árak összehasonlítása!

Coop

A Coop először is leszögezte lapunknak, hogy kizárólag hazai termékeket árulnak húsvétkor. Megjegyezték ugyanakkor, hogy a régiós pluszválaszték és azok árai eltérők lehetnek a helyi igényeknek megfelelően. Ami az árakat – és ezen az országos kínálat húsvéti ajánlatát kell érteni – érinti,

a füstölt, kötözött lapocka kilója 2290 forint, klubáron 1990 forint,

a Kaiser cigány sonka kilójáért 3990 forintot kérnek.

Aldi

Az Aldi jóval részletesebb válasszal szolgált. Először is kiemelte, hogy április 8-ig, illetve a készlet erejéig jelentősen csökkenti a húsvéthoz kapcsolódó leglényegesebb és legnépszerűbb élelmiszerek árát. Az árcsökkentés mértéke akár a 60 százalékot is elérheti. A termékek között pékáru, sonka, torma, tarja, lapocka is található. Visszatérve a cikk témájára, a sonkára és a hústermékekre, a német diszkont üzleteiben

a Gourmet Füstölt comb kilója 2999 forintért,

a főtt, füstölt tarja kilója 2299 forintért,

a füstölt, kötözött lapocka kilója 1979 forintért,

a füstölt comb kilója 2799 forintért,

a Gallio, füstölt főtt pulykaalsócomb kilója 1699 forintért,

a Pick békebeli füstölt sertéstarja kilója 4399 forintért,

a Pick békebeli diósonka kilója 4499 forintért,

a Pick békebeli kötözött lapocka kilója 4199 forintért,

a füstölt csülök kilója 1699 forintért kapható.

Az Aldi azt is leszögezte, hogy valamennyi náluk kapható húsvéti sonkatermék magyar beszállítótól érkezik az üzletlánchoz. Azt a kalkulációt is megosztották lapunkkal, hogy a fenti termékekből egy vendégváró húsvéti ünnepi asztal akár 3500 forintból is összeállítható.

Penny

A Penny első körben arra hívta fel a figyelmet, hogy a választékuk kialakításakor, illetve az azokhoz kapcsolódó mennyiségek meghatározásánál a Penny-vásárlók fogyasztási szokásait is figyelembe vették. Ezért kínálatunkban idén húsvétkor is megtalálhatók az alacsonyabb árkategóriás és a prémiumkategóriába sorolható, különlegesebb sonkák is.

A termékek kategóriától függően kilónként bruttó 1979 és 4199 forint közötti áron találhatók meg a Penny polcain.

Azt is elmondták, hogy évek óta kiemelt cél, hogy növeljék a magyar termékek számát az üzletekben. „Büszkék vagyunk rá, hogy mára a nálunk található 2500 termék közel kétharmadát magyar beszállítók biztosítják. Ennek megfelelően az ünnepi hústermékeink jelentős része is, mintegy 75 százaléka hazai termelőktől, magyarországi gazdaságokból származik.”

Lidl

A Lidl Magyarország szintén kiemelten készül a húsvéti időszakra. A fogyasztók körében ilyenkor nagy népszerűségnek örvendő különféle sonkákból 18-félét kínál. Az itthon piacvezető kiskereskedelmi lánc polcain megtalálhatók mind a pulykából, mind pedig a sertésből készült termékek. A húsvéti sonkák kilogrammos ára kiszereléstől függően 1699 és 4999 forint között alakul.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

A vállalat nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy minél több minőségi magyar terméket kínáljon a fogyasztóknak. Így a kínálatban megtalálhatók a Hazánk Kincsei saját márkás és egyéb, magyar beszállítóktól érkező termék.

A sonkák egy kivételével mind hazai termékek, amelyeket a „Jó választás a hazai” védjegy jelöl az akciós újságban és az ártáblákon is.

A Lidl megjegyezte, hogy a sonkák mellett számos egyéb friss hús is elérhető a kínálatban, így például a friss egész kacsa, a friss kacsacomb és bőrös kacsamellfilé vagy a friss sertéstarja és a különféle marhasteakek, amelyek mind hazai árucikkek.

Auchan

„Az igényeihez igazított, széles hús- és halválasztékkal várjuk a vásárlókat az év minden napján. Több mint 250 hús-, valamint 70-nél is több halreferencia található meg áruházainkban” – kezdte válaszát az Auchan. Ennek kapcsán aláhúzták: fontos a számukra, hogy támogassák a hazai partnereket, így a náluk megtalálható sertés-, marha-, borjú-, birka-, bárány-, vadhúsok

száz százalékban magyar termékek.

Az Auchan az ünnepi szezonra többféle húsvéti sonkával készül, így például a régimódi parasztsonkával, amely 3590 forintos kilogrammonkénti áron beszerezhető. Egyúttal arra is kitértek, hogy a húsvéti szezon miatt jellemzően minden élelmiszer-kategóriának emelkedik a volumene ebben az időszakban. Ezért a húsvéti sonka kiegészítő termékköreként tekintenek a kolbász-, szalonna-, tepertőtermékekre, amelyek iránt szintén megnő a kereslet.

SPAR

A SPAR arra hívta fel a figyelmet, hogy a saját bicskei és perbáli Regnum húsüzemeiből húsvétkor a szokásosnál is több termék kerül a fogyasztók asztalára, ezek között pedig új termékként ott lesz a Regnum füstölt karaj és füstölt tarja is. Kötözött lapockából 210 tonna, füstölt csülökből 170 tonna, füstölt karajból 10 tonna, füstölt tarjából 20 tonna, darabolt lapockából 25 tonna, az S-Budget füstölt-főtt tarjából 90 tonna, a Regnum füstölt-főtt tarjából pedig 40 tonna kiszállítása várható. A forgalmazott sonkák és egyéb húsvéti sertés húsáruk meghatározó része magyar forrásból származik. Ami az árakat illeti:

a paprikás csirkemellsonka kilója 3990 forint,

a Landhof sonka tormakrémben kilója 5490 forint,

a bükkfán füstölt, kötözött, fűszeres diósonka kilója 3990 forint,

a csirkemellsonka borsízű bevonattal kilója 3590 forint.

Tesco

A Tescótól nem érkezett válasz a Világgazdaság megkeresésére, mindenesetre az aktuális katalógusából jó néhány hústermék ára kigyűjthető. Így például

a csont nélküli sertéskaraj kilója 1949 forint,

a füstölt-főtt kötözött lapockasonka kilója 2190 forint,

a Privát érlelt házi sonka kilója 3790 forint,

a Privát bükkfával füstölt csemege karaj kilója 4330 forint, Clubcarddal 3997 forint,

a Pápai Esterházy sonka kilója 3490 forint,

a Pick békebeli frikandósonka kilója 3990 forint,

a Pick békebeli kötözött sonka kilója 4590 forint,

a Kaiser debreceni sonka kilója 4490 forint, Clubcarddal 2990 forint,

a parasztlapocka kilója 3290 forint, Clubbcarddal 2590 forint.

Összegzés

A GfK Piackutató Intézet mérése szerint 2022-ben húsvétkor mintegy 3,1 millió háztartás összesen 17,4 milliárd forint értékben vásárolt sonkát és füstölt húst. Ez 7539 tonna terméket jelentett, háztartásonként 2,5 kilogrammot nagyjából 5700 forint értékben. Az átlagos kilogrammonként ár 2304 forint volt.

Ennél láthatóan az idén jóval drágább az árazás, valahol 3300 forint körül mozog az átlagos árszint.

A kereskedők ennek ellenére azt remélik, hogy a szokásosan alacsony forgalmú január és a február után a sok akció megmozgatja a keresletet, és a családok többet tudnak költeni, mint az év elején. Ehhez a kínálat adott, ami bőséges, van elegendő áru az üzletekben. Csakhogy most nehezebb pontosan felmérni a vásárlói igényeket, mint korábban.

Mindenesetre érdemes időben abszolválni a vásárlást, az élelmiszerüzletek nagypénteken, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn is egységesen zárva tartanak. Egyedüli kiskapu az április 8-i szombat, mert aznap hétvégi nyitvatartás van érvényben.