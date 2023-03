Nem várnak trendfordulót a hazai édességpiacon a gyártók – derült ki a Magyar Édességgyártók Szövetségének sajtótájékoztatóján. Intődy Gábor, a szervezet titkára szerint a válság ellenére sem esett vissza a hazai fogyasztás. A magyar édességpiac forgalmi értéke 310 milliárd forintra becsülhető, ami ez előző években mért 250 milliárdhoz képest jelentős növekedés.

A vásárlók az idén sem engednek a minőségből, ha csokoládéról van szó. Fotó: Csillichocobons Kézműves Csokiműhely

A bővülésben az inflációnak is nagy szerepe van, más élelmiszerekhez hasonlóan a különböző desszertek, csokoládék ára is emelkedett, a drágulás mértéke azonban a teljes élelmiszer-inflációtól elmarad. A gyártók várakozásai szerint a 2008-as gazdasági világválsággal, illetve a pandémia első évében tapasztaltakkal ellentétben idén nem várható a piac bezuhanása.

Nehéz idők járnak ránk, de a fogyasztás stagnál, termékcsoporttól függően 1–4 százalékos a csökkenés, míg egyetlen kategóriában, a jégkrémek esetén 5 százalékkal nőtt az eladott mennyiség – mutatott rá a szövetség titkára.

Az árak emelkedésének hátterében részben az alapanyagok és a rezsiköltségek növekedése, másrészt a múlt évi jelentős népegészségügyi termékadó emelése áll, utóbbi esetén azonban a gyártók jelzései nyomán a kormány korrigálta a közteher mértékét.

A szakember a húsvéti csokoládépiaccal kapcsolatban elmondta: 2020-ban, a pandémia első évében mintegy 20-25 százalékkal esett vissza a forgalom, a következő évben azonban a fokozatos nyitás adott némi optimizmust az embereknek, aminek köszönhetően a forgalom a 2019-es szintre ugrott.

Tavaly a kereskedőktől érkezett visszajelzések és piackutatások alapján kilőtt az édességpiac: a forgalom értékben harmadával, az eladott termékek mennyisége negyedével nőtt az előző évhez képest.

Ez a trend pedig az idén is folytatódni látszik, bár a mennyiség tekintetében inkább stagnálásra, vagy enyhe, 10 százalékot meg nem haladó csökkenésre számítanak a gyártók. A húsvéti slágertermékek közt várhatóan az idén is a csokinyulak kerülnek az élre, a tojások továbbra is a második helyen szerepelnek majd az eladott termékek sorrendjében.

A minőség tekintetében sem várnak komolyabb változást a hazai édesipar szereplői. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy az áremelkedések ellenére a magyarok továbbra is vevők a jó minőségű termékekre. A kereskedők jelzései szerint a vásárlók egyre inkább megnézik, hogy mire költik a pénzüket, az olcsó és rossz minőségű áruk azonban továbbra sem kelendők – mutatott rá Intődy Gábor.

A szakember nem számít arra, hogy a boltokból jó néhány éve eltűnt silány minőségű, kakaómasszából készült áruk ismét megjelennének a kínálatban. A prémiumtermékek árát továbbra is megfizetik a vásárlók. Lehet, hogy tovább válogatnak, lehet, hogy másik terméket választanak, mint korábban, de a minőség és a jó ár-érték arány továbbra is a legfontosabb fogyasztói szempont – tette hozzá.

Ezt támasztják alá a szövetség által tavaly elvégzett kutatás eredményei is. E szerint a vásárlók fele a jó minőségű édességeket keresi a boltokban, 40 százalékuk pedig időnként az ár, időnként a minőség alapján dönt.

Az előttünk álló időszak a gyártók várakozásai szerint kiszámíthatóbb lesz: az alapanyagárak stabilizálódása folytatódik és az energiaárak is csökkenni fognak, a neta esetén pedig idővel további korrekciót hajt végre a kormány.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe)