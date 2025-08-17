A holland és német hagymák lenyomhatják itthon is az árakat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által közölt hagymapiaci körkép szerint az Egyesült Királyságban a hosszan tartó szárazság nehezítette meg a termelést, pedig a szezon a csapadékhiányt leszámítva kedvező körülmények között zajlott. A belföldi termékek mellett az egyiptomi, új-zélandi és dél-afrikai importhagyma is megfigyelhető a polcokon.

Méret, hozam, kereslet, árak: az agrárkamara hagymapiaci körképe átfogó képet ad / Fotó: ANP via AFP

Az áttelelő hagyma betakarítása is zajlik, ami a termelés nagy részét teszi ki. A folyamatos vízhiány és a 30 Celsius-fokot meghaladó hőmérséklet következtében a növények növekedése leállt. Ez hatással van a hagymák méretére, és ezáltal a terméshozamra is. Emellett az extrém hőségben a stresszes növények kitettebbé válnak a károsítókra.

Vegyes a hagymapiaci körkép

Június végére Svájcban nagyrészt importált termékek uralták a piacot, amelyek többek között

Hollandiából,

Dániából és

Franciaországból

származtak. Ez főként a tavalyi szezon alacsony hozamával és változó tárolási minőségével magyarázható. Ráadásul az erős peronoszpórafertőzés miatt a válogatás és a szárítás tetemes többletköltséget jelentett a termelők számára. Az erőfeszítések ellenére a rothadás tovább terjedt a tárolókban is, ami a készletek korábbi értékesítését indokolta. A betakarítás közeledtével a hozam-előrejelzések egyöntetűen pozitívak, az új szezon termelése ígéretesebbnek tűnik a tavalyinál.

A korai hagyma termésmennyisége Spanyolországban 35-40 százalékkal volt alacsonyabb a vártnál.

Ebben a márciusi nagy mennyiségű csapadék, valamint az áprilisban és májusban tapasztalható enyhébb hőmérséklet játszott szerepet. A szezon elején az ágazat arra számított, hogy a főbb európai termelők nagy mennyiségű hagymát tárolnak majd be. Azonban a korai és a késői termés között hiány alakult ki, amit a Castilla-La Mancha tartomány Medio Grano hagymafajtájával pótoltak, korábbra időzítve a betakarítást. Azonban a hozamok 5-10 százalékkal elmaradnak a tavalyitól. A termesztési felület ugyan növekedett, de a kedvezőtlen időjárási körülmények, valamint a tripszek kártétele csökkentette a hozamot és a piacképes termékek mennyiségét is. Az árak magasabbak az ilyenkor szokásosnál.