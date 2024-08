Üzemanyagár-változással búcsúzik az augusztus – derült ki a Holtankoljak adatközléséből.

Üzemanyag: miközben mindenki az ukrán olajhírekre figyelt, a Mol változtatott a benzin árán – ennyibe kerül szombattól / Fotó: Faludi Imre / MTI

Az üzemanyagár-figyelő blog szerint ugyanis az utolsó nyári hónap utolsó napján a benzin nagykereskedelmi ára 3 forinttal csökken. Igaz, a gázolajé változatlan marad. Mindez tehát azt jelenti, hogy szombattól új kiskereskedelmi árak lépnek életbe Magyarországon.

Jelenleg az átlagárak a következőképp alakulnak:

95-ös benzin – 597 Ft/liter,

gázolaj – 600 Ft/liter.

Ha a nagykereskedők által adott árelőnyt a benzinkutasok átadják a járműtulajdonosoknak, akkor a benzin átlagára 594 forintra csökken. A dízelé marad 600 forint literenként. Fontos hangsúlyozni, hogy átlagárakról van szó, amelyektől a jellemző árak néhány forinttal eltérhetnek.

Saját tapasztalataink szerint a benzint már most is 595 forint környékén árazzák, a dízelt pedig 598 forint köré. Legutóbb szerdán jelent meg nagykereskedelmi döntés az üzemanyagárakról, akkor stagnálást jelentettek be. Előtte két héten át egymás után mérséklődött az üzemanyagár Magyarországon.

Összességében januártól mostanáig (hangsúlyozottan nagykereskedelmi szinten) a literenkénti benzinár 40 forinttal, a dízelár pedig 17 forinttal nőtt. Igaz, 41 forint a kötelező januári jövedékiadó-emelésre vezethető vissza. Ezt leszámítva a benzinár 1 forinttal mérséklődött, a dízelnél viszont már 24 forintos mínusz figyelhető meg.

A 20–40 forint körüli literenkénti drágulás után egy átlagos, 50 literes tankolás 1000–2000 forinttal kerül többe most, mint tavaly decemberben.