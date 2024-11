Lidl-bejelentés: ettől a naptól kapható az év legjobban várt slágerterméke – áron alul adják, garantált a magyarok ostroma

Fa játékkonyha: áron alul adja a Lidl, garantált a magyarok ostroma

Merthogy a magyarok meg fogják rohamozni a Lidl boltjai a fa játékkonyháért, ez borítékolható. Még 2021-ben vette fel először a kínálatába, az elmúlt évek tapasztalata, hogy már nyitás előtt tömegjelenetek alakulnak ki, a vásárlók kígyózó sorokban várakoznak mind a vidéki, mind a fővárosi Lidl-üzletek előtt. Mintha az USA-ban lennénk a legújabb iPhone debütálásakor.

A látottakról rengeteg bejegyzés születik az interneten, amelyekből az derül ki, hogy az emberek gyakran kettesével viszik a fa kiskonyhákat a Lidlből. Sokan azonban értetlenségüknek adnak hangot, ugyanis számos más bolt is árul kiskonyhát, nem is feltétlenül drágábban. Így megmagyarázhatatlan, miért éppen a Lidl termék vált ki ekkora hatást. Sőt, ugyanilyen játék konyhát az interneten is lehet rendelni két-három napos kiszállítással, hajnali sorban állás nélkül, akár még olcsóbban is.

És mégis. A Lidl fa játékkonyhája egyelőre uralja a piacot. Ezért is lesz érdekes figyelni a mostani keresletet, hogy az idén is kitart-e vagy lanyhul a hype. Jövő csütörtökön elválik.