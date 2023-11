Tiszta Amerika: lerohanták a magyarok a Lidlt – kígyózó sorok álltak már kora reggel a boltok előtt

Kettesével viszik az emberek a fa kiskonyhákat a Lidlből – ilyen és ehhez hasonló bejegyzések olvashatók csütörtök reggeltől a közösségi médiában. A történések háttere, hogy az itthon piacvezető kiskereskedelmi lánc mától árulja a játékkonyha-termékeit.

Tényleg lerohanták a magyarok a Lidl boltjait: már kora reggel kígyózó sorok vártak a fa játék konyhákra.

Fotó: Shutterstock

A fából készült játék konyha évek óta a Lidl karácsonyi slágeráruja. Természetesen nemzetközi forgalomban is elérhető, de Magyarországon durván felfokozott érdeklődés tapasztalható iránta. Amióta kapható – 2021-től –, rendszeres tapasztalat a karácsonyi szezonban, hogy tömegjelenetek alakulnak ki a Lidl üzletei előtt: a vásárlók már a kora reggeli nyitás előtt a fotocellás ajtók előtt várakoznak, és sorok alakulnak ki. Mintha az USA-ban lennénk a legújabb iPhone debütálásakor.

Így történt ez most is Magyarországon.

Vácról, Érdről, Kecskemétről, Budapestről és még tucatnyi másik településről érkeztek beszámolók, hogy tömegjelenetek voltak már reggel 6 és 7 óra magasságában. Az érdeklődést azt is fokozta, hogy a fakonyha mellett babaház és barkácsasztal is megjelent a polcokon. Sőt, a játékkonyhát igen kedvező áron hirdették meg: 24 444 forinttért, miközben tavaly még csaknem 30 ezer forintot kértek érte.

Miközben sokan a tömött boltokban harcoltak meg az áruért – a Lidl becsületére legyen mondva, tisztességes mennyiségű árukészletet pakolt ki –, addig sokan értetlenségüknek adtak hangot a látottak kapcsán. A kritikusok szerint ugyanis számos más bolt is árul kiskonyhát, nem is feltétlenül drágábban, így megmagyarázhatatlan, miért a Lidl termékért őrülnek meg a fogyasztók. Voltak, akik azt is jelezték, hogy ugyanilyen játék konyhát az interneten is lehet rendelni két-három napos kiszállítással, akár még olcsóbban is.

Ha nem is magyarázza a jelenséget, azért említést érdemel, hogy a Lidl ma piacra dobott kiskonyhái már a délelőtti órákban megjelentek a különböző áruhirdető felületeken. Vagyis megkezdődött a kereskedés a másodpiacon is. Itt már nem 24 444 forintért kínálják a játékot, hanem jellemzően 30 ezer forintos áron.

Mindenesetre a játék konyha sikere töretlen Magyarországon, így szinte borítékolható, hogy a Lidl jövőre is meghirdeti a kampányt.