Bejelentette a Lidl: visszahozza a magyarok kedvenc karácsonyi termékét – szinte biztos, hogy tömegek indulnak meg érte

Idén is lesz játékkonyha a Lidlben, már készülnek az akcióra. A nagy favorit pontos árát nem lehet tudni, de ha az előző évekből indulunk ki, akkor valahol 25 ezer forint körül alakulhat – tudta meg a Pénzcentrum. A lap kérdésére az itthon piacvezető kiskereskedelmi vállalat elárulta, hogy kiemelt figyelemmel és megfelelő mennyiséggel készülnek az akciókra, hogy kielégítsék az igényeket.

Bejelentette a Lidl: visszahozza a magyarok kedvenc karácsonyi termékét – ezt lehet most tudni / Fotó: Shutterstock

A játékkonyhaharc azonban élesedik: az Auchan is ringbe száll. A francia óriás a csaknem 40 ezres konyhácskát árazza le 30 ezer forint környékére. Tény, hogy minden évben már a nyitás előtt kígyózó sorok állnak a Lidl-üzletek előtt, a vásárlók ugyanis attól félnek, hogy lemaradnak a termékről. A boltlánc igyekezett mindenkit megnyugtatni: a kiemelt termékből megfelelő mennyiséggel készülnek.

Erre szükség is lesz, hiszen az elmúlt években kaotikus jelentek játszódtak le. „Kettesével viszik az emberek a fa kiskonyhákat a Lidlből” – ilyen és ehhez hasonló bejegyzéseket lehetett olvasni tavaly, amikor a Lidl piacra dobta a játékkonyha-termékeit.

A fából készült játék konyha évek óta a Lidl karácsonyi slágeráruja. Természetesen nemzetközi forgalomban is elérhető, de Magyarországon durván felfokozott érdeklődés tapasztalható iránta. Amióta kapható – 2021-től –, rendszeres tapasztalat a karácsonyi szezonban, hogy tömegjelenetek alakulnak ki a Lidl üzletei előtt: a vásárlók már a kora reggeli nyitás előtt a fotocellás ajtóknál várakoznak, és sorok alakulnak ki. Mintha az USA-ban lennénk a legújabb iPhone debütálásakor.

Miközben sokan a tömött boltokban harcoltak meg az áruért, addig sokan értetlenségüknek adnak hangot a látottak kapcsán. A kritikusok szerint ugyanis számos más bolt is árul kiskonyhát, nem is feltétlenül drágábban, így megmagyarázhatatlan, miért a Lidl termékért őrülnek meg a fogyasztók. Voltak, akik azt is jelezték, hogy ugyanilyen játék konyhát az interneten is lehet rendelni két-három napos kiszállítással, akár még olcsóbban is.

Bejelentette a Lidl: visszahozza a magyarok kedvenc karácsonyi termékét

Azt pontosan nem lehet tudni, hogy mikor jelenik meg a játékkonyha a polcokon, de a Lidl alapértelmezetten csütörtöktől hirdeti meg az akciókat, a bűvös dátum

november 14. lehet.

Az ár is kérdéses, tavaly 24 400 forintba került, ha az infláció mértékével drágít a Lidl, akkor 25 200 forint környékén árazhatja be a nagy kedvencet. Persze azt is tudni kell, hogy a boltlánc sok non-food terméket a tavalyi ára alatt kínálja, hogy minél több vásárlót csalogasson be a boltokba.