Így kerülnék ki a magyar vétót Ukrajna ügyében

Az Európai Unió talált egy jogi kiskaput, amivel megkerülheti Magyarország vétóját a befagyasztott orosz eszközök nyereségének Ukrajna felfegyverzésére való használatában, amely lehetővé teszi a G7 tervét is, amelynek keretében Kijev 50 milliárd dollárhoz juthat.

Borrell szerint el tudják venni hazánktól a vétót Ukrajna támogatása kapcsán / Fotó: AFP

Az unió külügyi főképviselője, Josep Borrell elmondása szerint mivel Magyarország tartózkodott a korábbi, a befagyasztott orosz eszközök hozamát érintő döntésben, Budapestnek a források felhasználásáról szóló döntésben sem kellene részt vennie. A kiskapu véleménye szerint szofisztikált, mint minden jogi döntés, de működőképes.

A G7 50 milliárd dolláros, Ukrajnának szánt hiteléhez is kulcsfontosságú a mostani lépés

Mindez a G7 döntése előtti akadályokat is elháríthatja, mely 50 milliárd dolláros hitelt venne fel a befagyasztott eszközök hozamával fedezve Ukrajna számára. Ugyanakkor

Magyarország további hét, Ukrajna felfegyverzésével kapcsolatos döntést is blokkol, mintegy 6,6 milliárd euró értékben.

A jogi kiskapu terítékre kerül majd az uniós külügyminiszterek hétfői ülésén is, hiszen az kulcsfontosságú ahhoz is, hogy a G7 ülésén eldöntött kölcsön működőképes legyen. A magyar vétóval kapcsolatos aggályok az 50 milliárd dolláros hitelről végül megszületett döntést is lassították. Ráadásul Magyarország továbbra is megvétózhatja az orosz eszközök befagyasztására vonatkozó szankciókat, melyet fél évente kell egyhangú döntéssel megújítani – írja a Financial Times.

Borrell elmondta azt is, hogy Brüsszel hasonló alkut ajánlott Budapestnek, mint amit hazánk és a NATO kötött, ami lehetővé teszi, hogy Magyarország ne vegyen részt Ukrajna támogatásában, cserébe azért, hogy Magyarország ne vétózzon Ukrajna támogatásának kérdésében. A diplomata szerint hazánk nem állt kötélnek.