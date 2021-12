Önként zárnak be a görög éttermek és kávézók Drasztikus lépésre szánták el magukat a görögök, a vendéglátósok önként zárják be az éttermeiket és a kávézóikat. Az akcióval a koronavírus miatt bevezetett korlátozások ellen tiltakoznak, amely a lakosság több mint egyharmadát érinti, főként az oltatlanokat. Továbbá pénzügyi támogatást is várnának a szigorítások okán kieső jövedelmek miatt.