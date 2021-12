Vészhelyzetet, kijárási korlátozásokat vezetett be a pozsonyi kormány. Az intézkedést a szakértői tanácsadó testület sürgette azért, hogy az ország elkerülje a humanitárius katasztrófát, írja a figyelo.hu.

A vészhelyzet csütörtök reggel lép életbe és 14 napig marad érvényben. A négypárti kormánykoalíció egyik tagja, az Emberekért formáció (Za ľudí) a döntés ellen szavazott, mert a korlátozások mindenkire, tehát a beoltott személyekre is vonatkoznak. Ez pedig nem motiválja az embereket, hogy oltakozzanak, érvelt a pártot képviselő kormányfő-helyettes.

Fotó: Hemis via AFP

A kijárási korlátozás alól van jó néhány kivétel. Munkába járni lehet, ha nem lehetséges home officeban elvégezni a feladatot. Erről a munkáltató dönt. A belotatlan, vagy a fertőzésen több mint fél éve átesett dolgozókat két naponként kell tesztelni. A vállalkozók számára is ajánlott a távmunka.

A kormányülésen két párt szorgalmazta az iskolák bezárását, de egyelőre marad a jelenléti oktatás. A szülő vagy a jogosult személy a kisgyermekeket elkísérheti óvodába, iskolába.

A nélkülözhetetlen közszükségleti cikkeket – élelmet, gyógyszert, tisztálkodó szereket, állateledelt, újságot – a lakóhelyhez legközelebb eső árusítóhelyen kell beszerezni. Minden más üzlet, illetve vendéglátó- és szórakozóhely bezár.

Bankba, biztosítóhoz, szervizbe, postára lehet menni, de csak a legközelebbihez.

Persze orvoshoz is el lehet járni, akár hozzátartozói segítséggel is. A gondozásra szoruló családtag vagy ismerős is látogatható.

Háziállatot az otthon egy kilométeres körzetében lehet sétáltatni. A természetben tartózkodni, sportolni lehet, de csak egyénileg.

Az 5,4 millió lakosú Szlovákiában a lakosság alig 46 százaléka kapott két oltást, ez az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint a harmadik legalacsonyabb átoltottsági arány az Európai Unióban.

Északi szomszédunkban az utóbbi egy hónapban a napi háromezres fertőzési szám megháromszorozódott, az utóbbi két hétben minden nap ötvenen felüli volt a halálos áldozatok száma, szerdán 554 beteg volt lélegeztetőgépen.