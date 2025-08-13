Jött, látott… a többi pedig még várat magára

Közel két és fél évvel a GPT-4 piacra dobása után augusztus 7-én hivatalosan megjelent az OpenAI legújabb nagy nyelvi modellje (LLM), a GPT-5. Vérfrissítés természetesen volt időközben, legutoljára február 27-én a 4.5-ös verzió vagy becses nevén az Orion debütálásával. Az új LLM szintet lépett a mesterségesintelligencia- (MI) képességek terén, de az áttörés elmaradt. Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a GPT‑5-öt világ legjobb modelljének nevezte, és úgy jellemezte, mint egy jelentős lépést a mesterséges általános intelligencia (AGI) felé vezető úton. Ugyanakkor elismerte, hogy ez még nem az az a szint, mivel nem magától tanul a használat során, ami az alapja lenne a következő lépcsőfokra való lépésnek.
A különféle nyelvi, logikai, programozási és multimodális teszteken a GPT-4.5 és GPT-5 teljesítményét összemérve mindenben a GPT-5 szerepel jobban. A feladatok között szerepel kódírás (HumanEval, SWE Bench), hosszú szövegben való keresés (MRCR-2), szakmai tudásteszt (MMLU) és összetett logikai következtetés (COLLIE). A leglátványosabb fejlődést a szoftvermérnöki feladatokban (SWE Lancer), a hibajavításban (SWE-Bench Verified) és a hosszú szövegekben való információkeresésben (MRCR-2) érte el.
Az egyszerre befogadott tartalom terjedelmének kapacitása a korábbi 128 ezerről 272 ezer tokenre nőtt, egy token pedig nagyjából négy karakternek felel meg. Másfelől, a felhasznált szöveg értelmezése és minősége is javult, így kevésbe érzékeny a „hallucinációra”. A GPT‑5 az első, ami ötvözi az OpenAI korábbi nullasorozatú modelljeinek mélyebbnek nevezhető gondolkodását a GPT-széria gyorsabb, de felszínesebb válasz generálásával.
Vagyis gyorsabban tud átfogóbban kutatni.
Az erre való reakciót a Duolingo részvényesi körében lehetett megfigyelni leginkább, amely minden eddiginél jobb negyedévet zárt, 30 százalékkal megtépték a papírjait, majd ugyanazon a napon a GPT-5 megjelenésének hatására ez megfeleződött. Az oka, hogy az új verzió már komplex feladatokat képes végrehajtani, például alkalmazások generálására is használható. A nyelvoktatási készség fejlődése pedig kifejezetten érzékeny pont lehet a Duolingo számára, amelynek a teljes üzleti modellje erre épül.
Arra érdemes emlékezni, hogy az OpenAI a legnagyobb tech cégekkel versenyez, amelyek szintén az MI továbbfejlesztéséből igyekeznek profitálni. A Magnificent7-en belül a legnagyobb tőkét a Meta, az Amazon, az Alphabet és a Microsoft mozgatja meg ennek érdekében. Közülük pedig kizárólag a Microsoft fektetett Altman cégébe az évek alatt, összesen több, mint 10 milliárd dollár értékben. Ezek a gigavállalatok pedig a legutóbb publikált gyorsjelentéseikben is számot adtak arról, hogy a befektetett tőke mértéke történelmi csúcsot döntött negyedéves szinten.
Ráadásul a beruházások előreláthatólag csak növekedni fognak a közeljövőben.
Egyelőre azt nem látni, hogy hol lesz a vége a beruházásoknak, az viszont jól érzékelhető, hogy a tech cégek szinte egymást hergelve igyekeznek minél inkább felzárkózni vagy nem lemaradni a fejlesztésben. A vezető pozíciójuk megtartása érdekében pedig képesek és hajlandók minden eddiginél több pénzt befektetni. Az viszont jelenleg még kérdéses, hogy a megtérülés mennyi idő alatt történhet meg, vagy hogy mekkora mértékű lehet. Annyi biztos, hogy a csipgyártók már most is óriásit kaszálnak azzal, hogy az ásót értékesítik az aranybányászoknak.
