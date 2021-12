Benyújtották az első keresetet Alec Baldwin ellen a tragikus Rust című film forgatása miatt. Mint ismert: a világsztár egy próbafelvételen véletlenül éles lőszerrel lőtt, a helyszínen megölve a film operatőrét, Halyna Hutchinst és megsebesítve a rendezőt, Joel Souzát.

Bár a rendőrség azóta is nyomoz az ügyben és egyelőre senki ellen sem emeltek vádat, valaki máris pénzt akar a film producereitől, köztük Alec Baldwintól – írja a BBC. A forgatás fővilágosítója, Serge Svetnoy érzelmi traumára hivatkozva nyújtott be keresetet, állítása szerint mellette zúgott el a lövedék, és valamilyen anyag el is találta.