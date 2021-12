Manapság a legtöbb szoftver már egy skálán figyelmeztet, hogy mennyire erős jelszót választottunk a felülethez, sőt külön kritériumokra is felhívhatják a figyelmünket, mint például, hogy vegyítsük a kis- és a nagy betűket, illetve a számokat vagy akár a speciális karaktereket. Ennek ellenére sokan még mindig a lehető legegyszerűbb opciót választják, vélhetőleg azért, mert félnek, hogy elfelejtik a túl bonyolult jelszót. A NordPass portál minden évben listázza a 200 leggyakoribb jelszót, idén 50 országban kutattak, és világszerte meglepően sok egyezést találtak a jelszóválasztásról a négy terrabájtos adatbázisban.

A lista élén az 123456 áll, amely 43 országban végzett első helyen,

de nagyon népszerűek a password és az abc-vel kezdődő formátumok is. Érdekes tény, hogy a nők és a férfiak viszont némileg eltérő jelszavakat találnak ki.

Fotó: VICTOR HABBICK VISIONS/SCIENCE P / AFP

A hölgyek például előszeretettel alkalmazták az iloveyou, a sunshine és a princess kifejezéseket, míg a legtöbb férfi csak egymás után hat darab 1-est választott;

ők írásban is kevésbé bizonyultak beszédesnek, leírva a qwerty, azaz a billentyűzet szó szerepelt a legtöbbször, de inkább a számokat preferálták. Az elemzésből az is kiderült, hogy az emberek szeretik a saját, vagy a szeretteik nevét jelszóként használni, amely sajnos könnyen feltörhető. Főként a zene és a sport ihleti még meg a felhasználókat, rendkívül gyakori jelszavak a pokemon, a naruto, az eminem, a metallica, a onedirection, a liverpool, az arsenal és a sparta. A tokiói olimpia is inspirációt adott az új jelszavakhoz.

A cikk szerint egy átlagos internetfelhasználó közel 100 jelszót kezel egyszerre, amely magyarázatot adhat a kényelem keresésre, de nem ment fel alóla.

Az idei listán szereplő jelszavak 84,5 százalékát kevesebb mint egy másodperc alatt fel lehet törni, szemben a tavalyi 73 százalékkal – figyelmeztetett a portál a romló tendenciára. Van azonban megoldás, hiszen a jelszót bármikor meg lehet változtatni. Érdemes használni az automatikus jelszó generátort, majd az elmenteni, a különböző platformokhoz más-más jelszót használni és a belépési adatokat rendszerezetten és biztonságosan tárolni, továbbá a jelszókezelő alkalmazások is hasznosak lehetnek.