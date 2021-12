A koronavírus-járvány tombolása miatt Németország is lépni kényszerült, így Angela Merkel csütörtökön újabb intézkedéseket jelentett be a járvány megfékezése céljából – írja a Bloomberg.

Az intézkedések értelmében az éttermek, a kocsmák és a nyilvános események látogatására csak az oltottaknak és a fertőzésen nemrég átesetteknek lesz lehetősége azokon a területeken, ahol a kórházi ápoltak száma meghalad egy adott szintet.

Fotó: Philipp von Ditfurth / DPA / ANP via AFP

A különleges intézkedések szükségesek és igazolhatóak Merkel szerint, hiszen a fertőzés terjedése sokkal magasabb az oltatlanok körében. A lépések értelmében a sportesemények, a kulturális rendezvények és az edzőtermek sem lesznek látogathatóak azok számára, akik nem védettek.

A fertőzöttek száma az országban csütörtökön haladta meg először a napi 65 ezer főt és a kórházak is egyre inkább telítettek. Az intézkedések a november 25-én lejáró szükségállapotot váltják és a lakosságarányosan kórházban lévők számán alapulnak. A jelenlegi helyzetben ez szinte a teljes országot érinti.

Visszahozzák az esetszámok csökkenése idején kivezetett ingyenes tesztelés lehetőségét is. A rendelkezéseket a kormányalakítási tárgyalásokban résztvevő szociáldemokraták, szabaddemokraták és zöldek is megszavazták, megadva a jogi lehetőséget arra hogy a tartományok korlátozásokat vezessenek be.