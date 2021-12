Átadták a rendőrségnek azt a férfit, aki az észak-olaszországi Biella egyik oltópontján át akarta verni a koronavírus-elleni oltást adminisztráló egészségügyi dolgozókat. A férfi maga is egészségügyi dolgozó, ezért, az olasz kormány korábbi döntése értelmében, kötelező felvennie a koronavírus elleni védőoltást, ha folytatni akarja a munkáját. Az ötvenes éveiben járó, az ANSA olasz hírügynökség által meg nem nevezett férfi azonban ahelyett, hogy felvette volna valamelyik, az Európai Unió által engedélyezett vakcinát, felcsatolt magának egy szilikon műkart, és azzal jelent meg az oltóponton.

Az oltópont munkatársa az utolsó pillanatban fogott gyanút, hogy nem a férfi felkarjába, hanem egy ahhoz első látásra megszólalásig hasonló, de tapintásra mégis furcsának tűnő, szilikon műkarba szúrta be az injekciós tűt. Miután a férfit lelepleződött, megpróbálta az oltópont munkatársát lebeszélni arról, hogy jelentse a csalást, ám az azonnal riasztotta a felettesét, aki a helyszínre rendelte a rendőröket.

Az ügyben a piemonti kormányzó is megszólalt, aki azt mondta,

akár nevethetne is az eseten, ha nem egy ilyen, az egész közösség életében súlyos áldozatokkal járó járvány megfékezése lenne a kötelező oltási kampány célja.

Alberto Cirio elfogadhatatlannak nevezte az oltásellenes férfi húzását, aki ellen az ügyészségi eljárás indulhat. A munkaviszonyát már felfüggesztették, mert nem volt hajlandó felvenni az olasz egészségügyi dolgozók számára is kötelező koronavírus elleni vakcinát.

Fotó: CEM GENCO / AFP

Olaszországban mindenkinek kötelező a covid-oltás

Olaszország Európában elsőként tette kötelezővé a COVID-19 elleni vakcina felvételét minden munkavállaló számára (a koronavírus elleni oltást kötelezővé tevő rendelkezés csak a nyugdíjasokra, illetve a munkanélküliekre nem vonatkozik). A szabály még október közepén lépett életbe, és az év végéig biztosított haladékot a dolgozóknak, hogy pótolják az immunizációt, ha korábban még nem oltatták be magukat.

Akik nem hajlandók megszerezni a védettségi igazolványt, azokat fizetés nélküli szabadságra küldik, de el nem bocsáthatják. Az oltatlanoknak efelett legfeljebb 1500 eurónyi büntetést is kilátásban helyeztek.

Azóta tovább szigorítottak, és az úgynevezett zöld igazolványhoz, azaz az EU-s covid-igazolványhoz kötötték a belépést a beltéri közösségi helyekre is.

A római kormány olyan rendeletet fogadott el, amely alapján december 6-tól csak azok léphetnek be olyan helyekre, mint például a szórakozóhelyek, mozik, éttermek illetve szállodák, akik be vannak oltva, vagy akik nemrég gyógyultak ki a vírusfertőzésből, és ezt hivatalosan is igazolni tudják.

A szélsőségesen oltásellenes csoportokra a rendőrség is vadászik. November közepén lecsaptak egy csoportra, amelynek tagjai többek között a kormányfő, Mario Draghi ellen is fegyveres akciót terveztek.