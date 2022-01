Az ausztrál kormány ismét törölte a szerb teniszező, Novak Djokovic vízumát – számolt be róla a Reuters.

A kilencszeres győztes, és címvédő Djokovic az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságra utazott az országba készülve edz Melbourne-ben.

Fotó: Mark Baker / MTI / AP

Alex Hawke ausztrál bevándorlásügyi miniszter saját mérlegelési jogkörében megszüntette a világelső vízumát, miután a bíróság hétfőn megsemmisítette a korábbi visszavonást, és feloldotta a bevándorlási őrizetet.

Novak Djokovic ügye akkor kezdődött, amikor oltatlanként akart részt venni az ausztráliai versenyen, ahol minden résztvevő számára kötelező az oltás. Bár a világelső nagy felháborodást kiváltva különengedélyt kapott a részvételre, a hatóságok azonban így sem engedték be az országban. A 34 éves teniszező elismerte, hogy nem tartotta be a rá vonatkozó karanténszabályokat, miután decemberben pozitív lett a koronavírustesztje, továbbá azt is, hogy hibásan lett kitöltve beutazási nyilatkozata. Ugyan a bíróság később mégis megadta neki a vízumot, sőt, már edzhetett is, a pénteki döntés értelmében mégsem rendelkezik beutazási engedéllyel, így részvétele az év első nagy tornáján erősen kérdésessé vált.