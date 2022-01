A szerb teniszező Facebook-bejegyzésében elismerte, hogy két nappal a december 16-i pozitív teszteredménye után személyesen adott interjút egy újságírónak – írja a BBC.

Valóban át kellett volna ütemeznem az interjút

– írta.

Djokovic azzal indokolta a L'Equipe francia lapnak adott interjún való személyes megjelenését, mert nem akarta cserben hagyni az újságírót.

Az interjú alatt végig ügyeltem a fizikai távolságtartásra, és maszk is végig rajtam volt, kivéve, amikor a fénykép készült

– tette hozzá.

Az interjút készítő újságíró, Franck Ramella elmondta, hogy előzetesen azt az utasítást kapta, hogy ne kérdezze Djokovicot az oltási státuszáról vagy a közelgő Australian Openről, így ezért nem kérdezte meg, gondolt-e arra, hogy teszteltesse magát a játékos.

Fotó: Shutterstock

A teniszező azt is elismerte, hogy hamis információk szerepeltek a beutazásához szükséges űrlapján. A teniszező a posztban menedzserét hibáztatta, amiért hibásan töltötte ki a nyilatkozatot: azon ugyanis az állt, hogy az Ausztráliába érkezését megelőző 14 napban nem utazott be más országokba, a legfrissebb információk szerint azonban Szerbiában és Spanyolországban is járt a játékos.

A hamis beadvány súlyos kihágásnak minősül Ausztráliában és jogi következményekkel is járhat amellett, hogy újra elvehetik Djokovic vízumát. A sportoló sorsa most Alex Hawke ausztrál bevándorlásügyi miniszter kezében van, aki akár már most, a vizsgálat lezárulta előtt ismét felfüggesztheti Djokovic vízumát.

Az oltással igazoltan nem rendelkező Djokovic reméli, hogy jövő héten a megvédheti Australian Open bajnoki címét. Ha megnyeri az ausztrál nyílt teniszbajnokságot – 21. Grand Slam-viadalát –, akkor a történelem legsikeresebb férfi teniszezőjévé válhat.