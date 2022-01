Eddig 1913 orvos és fogorvos nem vette fel a koronavírus elleni védőoltást, vagy nem nyújtotta be azt ezt igazoló dokumentumot, tevékenységet ezért felfüggesztették - közölte a DPA hírügynökség. Novemberben 1656 orvost és fogorvost függesztettek fel ugyanezen okból. Az áprilisban hatályba lépett olaszországi törvény értelmében az egészségügyi dolgozóknak kötelezően be kell oltaniuk magukat a COVID-19 ellen.

Az orvosi szövetség nyilvántartása szerint Olaszországban több mint 33 500 orvost nem oltottak be teljesen, vagyis van olyan aki a második oltást nem vette fel. Köztük vannak a betegségen átesett, oltásra váró, külföldön beoltottak és egészségügyi okok miatt nem olthatóak. Körülbelül 6000 ápolónőt, nővért és más gondozót is felfüggesztettek, mert nem adatták be maguknak határidőre a védőoltást.

Emellett hasonló számú munkavállaló nincs jelen a munkahelyén koronavírus-fertőzés vagy karantén miatt. A napi fertőzések számának év eleje óta regisztrált gyors emelkedése arra késztette a kormányt, hogy tovább szigorítsa a korlátozásokat. Csütörtöktől az olaszoknak negatív teszttel kell rendelkezniük ahhoz, hogy beléphessenek például egy fodrászüzletbe vagy szépségszalonba.