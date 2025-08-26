Deviza
EUR/HUF396.83 -0.12% USD/HUF340.95 -0.34% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF422.83 -0.34% PLN/HUF93.11 -0.17% RON/HUF78.52 -0.15% CZK/HUF16.17 -0.05% EUR/HUF396.83 -0.12% USD/HUF340.95 -0.34% GBP/HUF459.35 -0.23% CHF/HUF422.83 -0.34% PLN/HUF93.11 -0.17% RON/HUF78.52 -0.15% CZK/HUF16.17 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,773.59 -0.06% MTELEKOM1,982 +0.3% MOL2,942 +0.2% OTP30,270 -0.33% RICHTER10,610 +0.19% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,231.16 -0.35% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,175.77 -0.62% BUX104,773.59 -0.06% MTELEKOM1,982 +0.3% MOL2,942 +0.2% OTP30,270 -0.33% RICHTER10,610 +0.19% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,240 -0.38% BUMIX9,231.16 -0.35% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,175.77 -0.62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérlet Otthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
otthonteremtés
CSOK Plusz
falusi CSOK
Panyi Miklós
Otthon Start Program
lakáshitel

3 százalékos hitel: így kombinálható az Otthon Start program más konstrukciókkal – fontos részleteket árult el az államtitkár

Megjelent a régen várt rendelet a 3 százalékos lakáshitelekről. Panyi Miklós kifejtette, mivel és hogyan kombinálható az Otthon Start program.
VG
2025.08.26., 11:13
Fotó: Shutterstock

Megjelent az Otthon Start program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet . Fontos, hogy egyszerre legfeljebb két támogatott kölcsön igényelhető, vagyis a fix 3 százalékos lakáshitel mellé vagy a CSOK Plusz, vagy a Falusi CSOK hitelt lehet igénybe venni. A rendelet kapcsán a közösségi oldalán videóüzenetben osztotta meg gondolatait Panyi Miklós parlamenti és stratégiai államtitkár, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.

lakásbiztosítási kampány lakásbiztosítás, lakás, biztosító, ház, ingatlan, biztosítás, Female,Real,Estate,Broker,Presenting,And,Advised,To,Model,Home mnb albérlet Otthon Start program, hitel, lakás, lakóingatlan, ingatlanpiac
A Otthon Start program lakáshiteles számos más konstrukcióval kombinálható / Fotó: Shutterstock

„Felhívjuk a fiatalok figyelmét arra, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel kombinálható más, családokat érintő otthonteremtési támogatásokkal. Így például a CSOK Plusszal, a falusi CSOK-kal vagy a Babaváró kölcsönnel. A megjelent Családi Otthonteremtési Kedvezményeket a fix 3 százalékos hitellel kombinálhatóvá tevő kormányrendelet nagyon fontos rendelkezéseket tartalmaz” – hangsúlyozta Panyi Miklós.

Az államtitkár szerint a módosítás egyrészről biztosítja azt, hogy a fix 3 százalékos hitel felvehető legyen például a CSOK Plusz hitellel együtt is, ami jelentősen megnöveli a mozgásteret a felvehető hitelösszeg tekintetében. Panyi szerint ezt mindenképpen javasolják a házaspároknak és a gyermeket vállalóknak. Hozzátette azonba, hogy a CSOK rendeletnek a módosítása nemcsak emiatt fontos, mivel azokat az élethelyzetetek is kezeli, akik mondjuk fiatalok, elindulnak az életben, felveszik ezt a fix 3 százalékos hitelt, később, néhány év múlva pedig úgy döntenek, hogy családot alapítanak. Számukra ez a rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy ezt a fix 3 százalékos hitelt vagy kiegészítsék CSOK Plusz-os kölcsönnel, vagy pedig akár átlépjenek ebbe a CSOK Plusz-os hitelbe.

Hogy néz ki gyakorlatban az Otthon Start program kombinálása?

Panyi Miklós kifejtette, hogy lehetőség van arra, hogy

  • a hitelfelveők a fix 3 százalékos hitelüket lezárják, és helyette CSOK Pluszt vegyenek fel, amivel további kedvezményeket vehetnek igénybe, hogy egy nagyobb ingatlanba költözzenek.
  • Azonban azt is megtehetik, főleg családi ház esetén, hogy a már meglévő fix 3 százalékos hitelük mellé felveszik a CSOK Plusz-ot is, és a meglévő ingatlanukat kibővítik.
  • De arra is lehetőségük van, hogy amennyiben nem költöznek tovább az ingatlanukba, ezt a fix 3 százalékos hitelüket fogják CSOK Plusz-os hitellel kiváltani, ezáltal pedig igénybe vehetnek további kedvezményeket, például második megszületett gyermek esetén 10 millió forintot leírhatnak az adósságukból. 

Az államtitkár kiemelte, hogy a friss rendelet nagyon, hiszen megteremti az átjárhatóságot a fix 3 százalékos hitelből a családokat célzó otthonteremtési családtámogatási programokhoz. Elmondta, hogy a kormány mindenképpen javasolja ezeknek a rendeleteknek a tanulmányozását, egyúttal mindenképpen javasolják a gyermeket vállalni tervező házaspároknak, hogy nézzék meg ezeket a kombinálhatóságokat.

Otthon Start hitel: kiborult a politikus a Portfolio cikkére – „alapvető tényeket hallgatnak el!"

Tételesen cáfolta közösségi oldalán a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a futamidő végéig fix, 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitelről írt cikket. Panyi Miklós szerint a Portfolo írása torzít, elhallgatja az Otthon Start hitel által nyújtott fontos kedvezményeket és a tényeket, a szerző pedig elveszett a kattintásvadászat és a szenzációhajhász cikkírás világában.

Panyi Miklós nemcsak pontokba szedte, de ezután részletesen ki is fejtette, hogy mi a gond az írással.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Volodimir Zelenszkij

Szijjártó Péter: Zelenszkijék a magyarokat és a szlovákokat támadják, „ez felháborító, botrányos!"

A miniszter felháborítónak tartja az ukrán elnök kijelentését és támadásait.
6 perc
energia

Beszakadhat az olaj ára, feleslegtől tart a piac

Egyelőre kifulladt az olajrali.
3 perc
kertmozi

Borzalmasan lepusztult a Balaton híres kertmozija – videó

A kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.