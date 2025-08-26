Azonnal gyógyszer kell a német gazdaságnak, a szakadék szélén tántorog

A német gazdaság visszaesése gyorsul; az iparban 2019 óta csaknem negyedmillió munkahely szűnt meg – derül ki az EY kedden közzétett tanulmányából - írja a Reuters.
245 500 munkahely megszűnését jelenti 2019 óta
– közölte az EY.
A legnagyobb visszaesést az autógyártásban mérték, ahol a foglalkoztatottság 6,7 százalékkal csökkent a második negyedévben, körülbelül 51 500 munkahely elvesztését jelentette egy év alatt.
A német autógyártók kemény ázsiai versennyel, az elektromos járművekre való költséges átállással és magas amerikai importvámokkal küzdenek. A Volkswagen, a Mercedes és a beszállító Continental egyaránt leépítéseket hajt végre.
Miközben az Egyesült Államok továbbra is a legfontosabb külföldi piac a német ipari termékek számára,
