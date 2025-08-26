Deviza
Németország
munkanélküliség
GDP
német gazdaság

Azonnal gyógyszer kell a német gazdaságnak, a szakadék szélén tántorog

Csökken a német iparvállalatok bevétele, az elmúlt években 250 ezer munkahely szűnt meg, visszaesett az amerikai és a kínai import. A német gazdaság nemhogy lejtőre került, de a szakadék szélén tántorog.
D. GY.
2025.08.26., 10:39

A német gazdaság visszaesése gyorsul; az iparban 2019 óta csaknem negyedmillió munkahely szűnt meg – derül ki az EY kedden közzétett tanulmányából - írja a Reuters.

Merz német gazdaság
Friedrich Merz német kancellár - a német gazdaság tragikusan rossz állapotban van, évek óta tart a lejtmenet / Fotó: AFP
  • A német iparvállalatok 2025 második negyedévében több mint 533 milliárd euró bevételt termeltek, ami 2,1 százalékos éves csökkenést jelent – állapította meg az EY a statisztikai hivatal adataira hivatkozva. Ez az első negyedév 0,2 százalékos visszaesését követte. 
  • A német iparban foglalkoztatottak száma szintén 2,1 százalékkal 5,43 millióra csökkent a második negyedévben. 
  • Hat évvel ezelőtthöz képest a munkaerő-állomány 4,3 százalékkal zsugorodott, ami 

245 500 munkahely megszűnését jelenti 2019 óta

 – közölte az EY.

A német gazdaság problémái az autóiparban mutatkoznak meg a legjobban

A legnagyobb visszaesést az autógyártásban mérték, ahol a foglalkoztatottság 6,7 százalékkal csökkent a második negyedévben, körülbelül 51 500 munkahely elvesztését jelentette egy év alatt.

A német autógyártók kemény ázsiai versennyel, az elektromos járművekre való költséges átállással és magas amerikai importvámokkal küzdenek. A Volkswagen, a Mercedes és a beszállító Continental egyaránt leépítéseket hajt végre.

Miközben az Egyesült Államok továbbra is a legfontosabb külföldi piac a német ipari termékek számára, 

  • az amerikai export  10 százalékkal esett vissza a második negyedévben – mutatják az adatok. 
  • A Kínába irányuló kivitel 14 százalékkal csökkent.
