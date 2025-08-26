Az Otthon Start az egekbe lőtte a keresletet – praktikus tanácsokat adott az ingatlanszakértő

Újabb változás körvonalazódik a lakáspiacon a szeptembertől induló Otthon Start programnak köszönhetően. Az ingatlan.com kutatási adatai szerint többen vennének saját célra lakóingatlant, miközben a befektetési célú vásárlók aránya csökkent. Ezzel párhuzamosan jelentősen nőtt a lakáshitel-felvételi kedv, miközben az eladó lakások iránti kereslet tovább fokozódott.

Az Otthon Start program miatt hatéves csúcsot döntött a kereslet / Fotó: MMD Creative / shutterstock

Az ingatlanközvetítő portál július végén és augusztus elején, több mint 11 ezer lakáskereső körében végzett, nem reprezentatív felmérése alapján a válaszadók 89,2 százaléka saját célra vásárolna lakóingatlant, ami enyhe növekedést jelent a márciusi 86,7 százalékos eredményhez viszonyítva. A befektetési célú vásárlók aránya közben 10,8 százalékra esett vissza a korábbi 13,3 százalékról.

„Sokkal látványosabb emelkedést mutat viszont a lakáshitel-felvételi kedv megugrása. Márciusban még csak a lakáskeresők 51 százaléka gondolkodott hitelfelvételben, augusztusban már 71 százalékos volt az arányuk. Vagyis a lakás- és házvásárlást tervezők közel háromnegyede már hitelből finanszírozná a vételt. Ez jelentős elmozdulás az év eleji adatokhoz képest, és elsősorban az Otthon Start Program indulásával van összefüggésben, aminek keretében maximum 3 százalékos kamatozású lakáshitelt lehet igényelni az első lakás megvásárlására” – ismertette a felmérés eredményeit Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A szakértő szerint az, hogy a lakásvásárlást tervezők háromnegyede már hitelfelvétellel kalkulál, erőteljesen jelzi, hogy mennyire megmozgatja majd a lakáspiacot az Otthon Start program. A portál kutatásából az is kiderült, hogy a vásárlást tervezők csaknem 60 százaléka fél éven belül szeretne lakást venni, míg márciusban ez az arány mindössze 52 százalék volt. Vagyis az Otthon Start nem csupán a hitelfelvételi kedvet növelte, hanem a tényleges vásárlási szándékot is sokaknál előrébb hozta.

Hat éves rekord a hazai ingatlankeresletben

Az ingatlanközvetítő tapasztalatai szerint már az Otthon Start program bejelentése óta fokozatosan erősödik a kereslet az eladó lakások iránt. A legfrissebb statisztikák alapján az augusztus 20-át megelőző 33. héten az eladó lakásokra és házakra már 90 százalékkal több telefonos érdeklődés érkezett, mint az Otthon Start bejelentése előtti 26. héten. Az államalapítás ünnepét is megában foglaló 34. héten pedig 77 százalékos volt a keresletnövekedés a júniusi végi szinthez képest. Emellett éves összevetésben is jelentős az élénkülés, mivel az elmúlt két hétben több mint 60 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakóingatlanokra, mint egy évvel korábban.