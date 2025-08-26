Deviza
Borzalmasan lepusztult a Balaton híres kertmozija – videó

A kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet később még időről időre megnyitották.
VG
2025.08.26., 11:53

Egykor több száz fős fedett nézőterével és nyári vetítéseivel a balatoni mozizás egyik meghatározó helyszíne volt. 

Lepusztult a Balaton híres kertmozija / fotó: TikTok / urbexhsd

A Club Aliga kertmozi jelenleg csak omladozó falakkal és kopott széksorokkal emlékeztet a korábbi évtizedekre. A romos állapot sokakat meglep, különösen most, hogy az urbexhsd felfedező videója nyomán sokan bepillantást nyerhettek a mozi belső tereibe – írja a Sonline.

A cikk emlékeztet, hogy a Club Aliga története szorosan kapcsolódik a balatonaligai pártüdülőhöz, amely 1948-tól 1989-ig a magyar politikai vezetők egyik legfontosabb nyaralóhelye volt. 

A 600 férőhelyes fedett kertmozi az Aliga I-es helyszínen található, és valamikor az itt nyaralók kényelmét szolgálta.

A kertmozi a rendszerváltás után fokozatosan elvesztette szerepét. A helyet a 2000-es években még időről időre megnyitották, 2019-ben még zajlottak itt vetítések, a fős nézőtér megtelt filmkedvelőkkel. Aztán végleg bezárt.

A nyári szezonban a legkedveltebb hazai fürdőhely a Balaton környéke, amelynek vízminőségét vizsgálva, az éves értékelések alapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ezeknek a balatoni strandoknak adta a legjobb minősítést, például Balatonvilágoson a Club Aliga Strand, a Csokonai utcai, az úgynevezett községi fizetős strand és a Világos Hotel

