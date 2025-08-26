Óriási elismerést kapott a leggazdagabb magyar – megugrott az árfolyam, ebből még sokan profitálhatnak

Öt százalékkal ugrott meg az Interactive Brokers (IBKR) részvényárfolyama a piaczárás utáni tengerentúli elektronikus tőzsdei kereskedésben, miután az S&P Dow Jones Indicies indexszolgáltató bejelentette, hogy a leggazdagabb magyar üzletember, Thomas Peterffy alapította és elnökölte diszkontbróker ég papírjai bekerülnek az S&P 500 indexbe.

Bekerül az S&P 500 indexbe a leggazdagabb magyar, Thomas Peterffy cége, az Interactive Brokers / Fotó: Tass Balanka Réka / MTI/KKM

Az IBKR a magánkézbe kerülő, és így a tőzsdéről távozó Walgreens Boots Alliance patikahálózat helyére kerül be a félezer legnagyobb amerikai tőzsdei cég részvényeit tartalmazó, zászlóshajónak számító indexbe.

Újabb fontos mérföldkőnél a leggazdagabb magyar brókercége

Az Interactive Brokers részvényei csütörtöktől forognak majd az S&P 500 kosárban.

A Bloomberg milliárdoslistája alapján 75,2 milliárd dollárra becsült vagyonával a világ 22. leggazdagabb emberének számító Thomas Peterffy brókercége egyre erősebb teljesítményt nyújt. A második negyedévben a bevétel- és a profitvárakozásokat is felülmúlta a vállalat.

A digitális diszkontbrókercég

bevétele éves alapon ötödével, 1,48 milliárd dollárra nőtt,

adózott nyeresége pedig 24 százalékot ugora átlépte az egymilliárd dollárt.

Az IBKR más befektetési szolgáltatókhoz hasonlóan profitálni tudott az amerikai vámpolitikai intézkedések körüli bizonytalanság miatt megugró piaci volatilitásból és a magasabb kereskedési volumenből.

Az Interactive Brokersnek június végén már közel négymillió ügyfele olt, akik összesen 664,6 milliárd dollárt fialtatnak a digitális befektetési szolgáltatónál.

Soros György is fantáziát lát az Interactive Brokers részvényeiben

Az IBKR részvényeiben egy másik veterán magyar származású befektető, Soros György nagy fantáziát lát. A 96. életévében járó tőzsdeguru alapja, a Soros Fund Management a második negyedévben megháromszorozta kitettségét Peterffy cégében. Soros az újabb, 1,4 millió darab IBKR-részvény megszerzésével már 124 millió dolláros kitettséggel rendelkezett a vállalatban június végén.

Az IBKR részvényeivel egy év alatt duplázhattak a befektetők, idén pedig már több mint 40 százalékot ralizott az árfolyam.