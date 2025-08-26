A tavaly év végén tőzsdére lépett Gránit Bank - egyedi szinten - minden idők legmagasabb féléves eredményét érte el 2025. első fél évében, a 11,6 milliárd forint adózás előtti eredmény közel 20 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi időszakhoz képest, és 40 százalékkal haladja meg az előző félévi értéket - közölte a pénzintézet kedd délelőtt.

A fejlesztéseket is megnyomta a Gránit Bank / Fotó: Gránit Bank

Minden idők legjobb eredményét hozta a Gránit Bank

Az adózott eredmény 10,6 milliárd forintra rúgott, amely az előző 6 hónaphoz mérten 50,5 százalékos emelkedést jelent, és csaknem 20 százalékkal meghaladja a stratégiai pályán kitűzött értéket.

A minden idők legjobb eredményét, a szektorátlagnál több mint tízszer gyorsabb ügyfélhitel- és kötvényállomány növekedés, az üzleti modellből következő kétszer jobb költséghatékonyság, a kiváló hitelportfólió, az élen járó innovációk és a kollégáim teljesítménye magyarázza

– emelte ki Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

A hitelállomány az első fél év végén 892 milliárd forintot tett ki, 55,8 százalékkal bővült egy év alatt, szemben a piac 4,1 százalékos növekedésével. A betétállomány 12 százalékkal, 1186 milliárd forintra hízott 12 hónap alatt, ami kétszerese a piac – ugyanezen időszak alatt mért - 6,1 százalékos bővülésének.

A betétállomány növekedését jelentős mértékben a lakossági betétek 28,3 százalékos - a bankszektor átlagához képest (9,3 százalék) háromszor gyorsabb ütemű - növekedése okozta, míg a vállalati intézményi betétek 9,2 százalékos növekedési üteme is kétszer magasabb a versenytársak 4,3 százalékos mutatójához viszonyítva.

Dinamikusan bővült a befektetési szolgáltatások portfóliója

Dinamikusan bővült a bank befektetési szolgáltatási portfóliója is, az állomány június végére 245 milliárd forintra bővült. Az üzleti aktivitással párhuzamosan nőtt a hitel-betét arány, amelynek 75,2 százalékos mértéke azonban továbbra is lényegesen konzervatívabb a szektor 103,4 százalékos rátájához képest.

A kiemelkedő üzleti aktivitás, a szektorátlagot valamennyi szegmensben többszörösen meghaladó növekedés eredményeképpen a Gránit Bank egyedi szintű mérlegfőösszege június végén 1599 milliárd forint volt, 10,8 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához mérten.

A növekedés üteme közel ötszörös a bankszektor ugyanezen időszak alatt mért 2,7 százalékos átlagához képest.

A bank saját tőkéje 74 százalékkal növekedett 1 év alatt és június végén 151 milliárd forintot tett ki, a tőkemegfelelési mutató június végén 20,9 százalékra javult, lényegesen meghaladva a szabályozói elvárásokat.