Az ukrán hadseregnek gyűjtött pénzt egy oldal, letiltották

Az egyik legnagyobb közösségi finanszírozásra szakosodott platform, a Patreon közölte, hogy felfüggesztette a Come Back Alive nevű ukrán civil szervezet támogatói oldalát, amely az ország hadseregének gyűjtött pénzt az orosz agresszióra válaszul, írja a The Verge. A CNBC-nek adott nyilatkozatában a Patreon azt mondta, nem engedélyezi az erőszakos cselekményekkel vagy katonai felszerelések vásárlásával kapcsolatos kampányokat, függetlenül azok céljától. A platform blogbejegyzése szerint a Come Back Alive az összegyűjtött pénzt a katonák kiképzésére, valamint technikai felszerelések biztosítására fordította volna.

A Daily Dot szerint a Come Back Alive támogatói oldala legalább 2020 májusa óta működik, és idén január 26-án szerény 936 pártfogója volt a szervezetnek, akik havonta összesen körülbelül 19 000 dollárt (nagyjából 6 millió forintot) adományoztak. Azonban miután csütörtök hajnalban Oroszország megtámadta Ukrajnát, a támogatók száma elérte a tizennégyezret, a felajánlott havi összegek pedig összesen 436 966 dollárra (megközelítőleg 142,5 millió forintra) duzzadtak.

A Come Back Alive honlapja szerint a kijevi székhelyű civil szervezet célja, hogy technikai segítséget nyújtson az ukrán hadseregnek, például éjjellátó berendezések beszerzésével, és hogy rehabilitálja a veteránokat.

A CNBC beszámolójában azt írja, a szervezet testpáncélokat, egészségügyi csomagokat és sisakokat is biztosított az ukrán katonáknak.

Maga az ukrán kormány is gyűjt adományokat a háborús erőfeszítések támogatására. A kormányzati honlapon elérhetők a számlaadatok, ahová Ukrajna fegyveres erőinek logisztikai és orvosi támogatására szánt pénzösszegeket lehet küldeni. Az, hogy a lakosságtól pénzt kérnek háború idején, nem új jelenség, például az Egyesült Királyság és Németország az első világháború alatt háborús kötvényeket bocsátott ki katonai műveletek finanszírozására.

A The Verge azt írja, nem teljesen világos, hogy mi történt a Come Back Alive által eddig gyűjtött pénzzel. A szervezet igazgatója, Taras Chmut a CNBC-nek elmondta, hogy a „This page has been removed” (Az oldalt eltávolították) feliratot látja, amikor megpróbál hozzáférni a számlához és pénzt felvenni. A Patreon azonban a CNBC-nek úgy nyilatkozott, ha egy oldalt eltávolítanak, akkor elküldik az alkotónak a fennmaradó összeget, vagy visszatérítik az összes felajánlást.

Megdöbbentünk és összetört a szívünk az ukrajnai invázió miatt

– írja a Patreon blogbejegyzésében, amelyben azt is felsorolják, hogy milyen ukrajnai szervezeteket tudnak támogatni a felajánlók.