Miután Vlagyimir Putyin elrendelte a széleskörű offenzívát Ukrajna ellen, Joe Biden amerikai elnök is beváltotta fenyegetését, mely szerint szankciókkal sújtotta Oroszországot. Mindezek pedig kiterjednek az orosz légi- és űriparra is. Ez az orosz űrhivatal vezetője, Dmitrij Rogozin szerint veszélybe sodorja az amerikai-orosz együttműködést a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) is – írja a CNN.

Mindez már csak azért is problémás, mert az űrállomás pozícióját az orosz hajtóművek kontrollálják. Rogozin szerint ezért, ha az 500 tonnás létesítmény Kínára vagy Indiára zuhan, akkor a felelősség ezért az amerikai felet terheli majd, de hozzátette azt is, hogy az ISS Oroszország felett nem halad át.

Fotó: NASA

Az űrállomáson jelenleg két orosz, négy amerikai és egy európai űrhajós tartózkodik. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA szóvivője szerint azonban a polgári űrkutatási program folytatását az új exportkorlátozások mellett is meg lehet oldani, azt a szankciók nem veszélyeztetik. Az ISS nem csak a két szuperhatalom, de Japán, Kanada és az Európai Űrügynökség (ESA) közreműködésével jött létre, és két részből áll, egy oroszból és egy amerikaiból. Ám mint arra az egyik volt NASA űrhajós rámutatott, sem az amerikai áramra szoruló orosz, sem az orosz hajtóművekre szoruló amerikai rész nem működőképes önmagában.

A NASA közleménye ezért leszögezi, hogy folytatja az együttműködést partnereivel, így az orosz Roszkozmosszal is és nincsenek változások a folyamatban lévő Földkörüli és földi támogatások terén sem.

Boris Johnsont csütörtökön a parlamentben az űrben történő együttműködésről is faggatták, és a válasz nem sok jóval kecsegtet. A brit miniszterelnök ugyanis elmondta, hogy bár ő általánosságban támogatja a művészeti és tudományos együttműködések folytatását, a jelenlegi helyzetben nehezen tudja elképzelni, hogy akár azok a megszokott módon folytatódjanak.