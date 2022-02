Beperelte Alec Baldwin amerikai színészt a tavaly októberben véletlenül agyonlőtt Halyna Hutchins férje. Mint ismert: a színész western-filmje forgatásán, egy próbafelvétel során elsült Baldwin kellékfegyvere, amelybe valamiért épp akkor éles töltényt töltöttek. A lövedék halálosan megsebezte a 42 éves operatőrnőt.

Fotó: Jim Weber / AFP

A periratokat Hutchins özvegye, Matthew Hutchins nyújtotta be Új-Mexikó államban az ő és fiuk, Andros nevében

- írja a CNBC.com.

A beadványban szerepel, hogy Baldwinék - aki egyben a film egyik producere is volt - nem tettek meg mindent annak érdekében, hogy biztonságos munkakörülményeket teremtsenek. Nem ellenőrizték a fegyvereket sem megfelelő gondossággal és ez okozta az operatőr halálát. Emiatt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolják Baldwint és több stábtagot is.

A per jócskán megelőzte a hivatalos vádemelést, az ügyben ugyanis még mindig nyomoz a rendőrség, amely decemberben kikérte Baldwin telefonját is, hogy átvizsgálhassák.

A forgatási helyszínen nagyjából 500 töltényt foglaltak le a rendőrök, amelyek között voltak vaktöltények és éles lövedékek is.

A perben a Hutchins családot képviselő ügyvédek egy animációs filmet is csatoltak a beadványukhoz, amelyen azt mutatják be, hogy tudomásuk szerint hogyan történt a végzetes lövés. A videót a New York Post közölte az oldalán.