Egy francia apuka, aki kétségbeesetten próbálta megakadályozni, hogy gyerekei túl sok időt töltsenek a közösségi médiával, véletlenül egy egész város internethez való hozzáférést blokkolta, írta a France Bleu Gascogne értesülései alapján a New York Post.

Fotó: NASIR KACHROO / AFP

A meg nem nevezett apuka akár hat hónap börtönbüntetésre és egy komolyabb pénzbírságra is számíthat, amiért egy zavaró berendezéssel megszakította Messanges város internetkapcsolatát, ami a francia törvények szerint illegális.

Az apa azért vásárolta a zavarót, hogy blokkolja otthonában az internetkapcsolatot éjfél és hajnali három óra között, amikor gyermekei a legaktívabbak voltak a közösségi médiában – közölték a hatóságok. A férfi azonban nem tudta, hogy a készülék nemcsak házának, hanem a mintegy 1000 lakosú délnyugat-franciaországi tengerparti város egészének internetkapcsolatát is blokkolta.

Amikor a helyiek kimaradásokat jelentettek, a szolgáltatók vizsgálatot indítottak, amelyet aztán a Nemzeti Frekvenciaügynökséghez (Agence Nationale des Fréquences, ANFR) továbbítottak.

A tisztviselőknek sikerült detektálniuk az apa otthonában a zavaró berendezést, amely blokkolta a Wi-Fi és a mobiltelefon jeleit is.

A férfi ellen most büntetőeljárás indult, és akár hat hónap börtönbüntetés is várhat rá. Emellett akár 30 000 eurós pénzbírsággal is számolhat, valamint 450 eurós illetéket kell fizetnie az ANFR-nek a vizsgálatért.