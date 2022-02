Közepes erősségű, a Richter-skála szerinti 5,5-ös magnitúdójú földrengést észleltek vasárnapra virradóra Tonga térségében, jelentette honlapján az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC).

Fotó: EyePress via AFP

Az amerikai földtani intézet (USGS) ugyanakkor a Richter-skála szerinti 5,1-es erősségűre értékelte a földmozgás erejét. A földrengés fészke Tonga fővárosától, Nuku'alofától 162 kilométerre délnyugatra volt, mintegy 180 kilométeres mélységben.

Esetleges károkról, illetve áldozatokról egyelőre nem tudni.

A Csendes-óceán déli részén fekvő Tonga közelében január közepén tört ki a Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai nevű, tenger alatti vulkán, szökőárt (cunamit) előidézve, és ezzel hatalmas károkat okozva a fővárosnak is otthont adó fő szigeten, Tongatapun és a hozzá tartozó mintegy 170 szigeten és zátonyon. Sokan attól tartottak, hogy a nemzetközi mentési munkálatok növelik a koronavírus-járvány terjedésének a kockázatát. Végül zárlatot vezettek be Tongán, miután a koronavírustól mindeddig megkímélt országban koronavírus-fertőzöttekre bukkantak, akik között több kikötői munkás is volt.