A kutatók egyre több figyelmet szentelnek annak a jelenségnek, hogy egyes emberek ellenállóbbnak tűnnek másoknál a koronavírus ellen. Bár a hivatalos álláspont az, hogy a háztartásokban gyorsabban terjed a vírus, mégis akadnak olyan személyek, akik nem kapták el a családjuktól vagy a kollégájuktól annak ellenére sem, hogy a közelükben tartózkodtak. Brit immunológusok megállapították,

hogy akiknek magas szinten vannak a T-sejtjei, azok kisebb eséllyel fertőződnek meg koronavírussal

– írja a CNBC.

Ezeket a sejteket a Covid-19-től eltérő, egyéb koronavírusfajták termelik és táplálják, ez történik például az egyszerű megfázásnál is. A korábban kialakult keresztreaktív T-sejtek pajzsként funkcionálnak, amikor támadna a vírus. Hasonlóan működik a folyamat, mint a természetes védettségnél. A professzorok ugyanakkor arra intenek, hogy senki ne bízza el magát, amiért eddig nem fertőződött meg, mert ez csak a védelem egyik formája.

A vakcináknak is van szerepe van abban, ha valaki eddig még megúszta a Covidot,

A koronavírus elleni oltások bizonyítottan csökkentik a fertőzés kialakulásának esélyét, elkerülhető velük a kórházi kezelésre, a lélegeztetőgépre szorulás és a halálozáshoz vezető súlyos megbetegedés. Ha el is kapja valaki, enyhébb lefolyással megy át rajta a vírus, mintha nem kapott volna oltást – állítják a szakemberek, akik arra is figyelmeztettek, hogy a vakcina hatóereje idővel tompul, ezért van szükség az emlékeztető oltásokra.

Fotó: Shutterstock

Érdemes említést tenni a genetikai tényezőkről is.

A tudósok most a HLA-géneket (humán leukocita antigén) vizsgálják, az úgynevezett kulcsgének bizonyos típusai fokozzák annak az esélyét, hogy valaki tüneteket is produkál a fertőzés során, nem csak észrevétlenül átfut rajta. Mint ahogyan más betegségeknél, a koronavírusnál is szerepet játszik a genetikai hajlam.

Az sem mellékes, hogyan kapjuk el a fertőzést, a tudósok szerint

nagyobb a kockázata annak, hogy a vírus az orrból terjed, mint a torokból.

A kutatás alkalmával önként vállalkozó, egészséges fiatalokat fertőztek meg koronavírussal, de csak a felük lett beteg.

Világszerte egyébként már több mint 385 millióan betegedtek meg koronavírus-fertőzésben, 5,7 millióan pedig bele is haltak a járványba a John Hopkins amerikai egyetem összesített adatai szerint.