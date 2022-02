Lesújtó eredményre jutottak a Harvard Egyetem kutatói. Az amerikai éttermek és üzletek dolgozói vállalhatatlan munkakörülményekről számoltak be a pandémia idején

– írja a Business Insider. A kutatócsoport 25 millió, a szolgáltatási szektorban foglalkoztatott munkavállaló tapasztalatait összegezte, amelyből az következtethető, hogy nem egyedi esetekről van szó.

Míg a kis- és nagyvállalatoknál világszerte az a protokoll, hogy betegen tilos bemenni a munkahelyre, főleg ha igazolt a koronavírusfertőzés, addig az amerikai vendéglátóiparban más a tendencia. Több munkáltató is elvárja, hogy az alkalmazottak covidosan dolgozzanak. A kutatás rávilágított, hogy

a cégek 41 százaléka a fizetett betegszabadságot is megtagadta,

a gazdasági bizonytalanság miatt azonban sokan kényszerből vállalják el a számukra kedvezőtlen feltételekkel járó munkát.

Fotó: Shutterstock

Az egyik kiskereskedelmi foglalkoztatott elárulta, hogy a vezetőségtől olyan utasítás érkezett a csapatnak: ha nem haltak meg a vírustól, akkor bizony dolgozni kell.

A tüneteket egyáltalán nem vették komolyan, hiába panaszkodtak, az összezártság pedig ahhoz vezetett, hogy egymást is körbefertőzték és a családjaiknak is hazacipelték a vírust. Nem beszélve arról, hogy kontaktusba kerültek a vendégekkel és a vásárlókkal is, ráadásul élelmiszerekkel foglalkoztak. Ezek után nem meglepő, hogy továbbra is az Egyesült Államok a világ legfertőzöttebb területe.

Még az egészségügyi szektorban is akadnak meglepő esetek.

Egy gyógyszertárban dolgozó nő egyszerre vetélt el és volt koronavírusos, de a menedzsere nem akarta hazaengedni,

arra hivatkozva, hogy nincs, aki helyettesítse a műszakban. A hölgyet az embertelen hozzáállás miatt nagy trauma érte, főleg hogy a vállalat pont az egészségmegőrzéssel, mint fő értékkel reklámozza magát.

Vannak, akik meghúzzák magukat és örülnek, hogy egyáltalán van munkájuk, mások viszont feljelentést tesznek. A kaliforniai bíróság a közelmúltban adott igazat az egyik dolgozónak, aki

a rossz munkakörülmények miatt kapta el a vírust, és átadta a férjének, aki viszont belehalt.