A Netflix sötét westernje, A kutya karmai közt (The Power of the Dog) vezeti az idei Oscar-esélyesek mezőnyét a Reuters beszámolója szerint. Kedden 12 jelölést kapott az alkotás, köztük egyet a rangos legjobb film kategóriában.

Fotó: NETFLIX - SEE-SAW FILMS - BRIGHT

A jelölések magas száma trendfordulót jelezhet: már nem a nagy stúdiók filmjei, hanem a Netflix, illetve a többi streaming szolgáltató alkotásai a közönségkedvencek.

A kutya karmai közt a 10 jelölést kapott Dűnével, a Belfast című drámával, és a CODA című mozival versenyez. Utóbbi egy négytagú család nem mindennapi történetét mutatja be: az anya-apa-nagyobbik fiú alkotta trió mellett a tinédzser lány az egyetlen, aki jó hallással született. A Belfast egy az 1960-as évekbeli észak-írországi konfliktus közepette boldogulni próbáló családról szól. Esélyes még a fődíjra a Ne nézz fel! (Don't Look Up), és legjobb film kategóriában jelölték a Drive My Car című japán drámát is, a Venus és Serena Williams teniszcsillagok apjáról szóló Richard királyt (King Richard), valamit a Licorice Pizza című felnövéstörténetet, illetve Steven Spielberg West Side Story remake-jét.

Magyarország a legjobb nemzetközi film kategóriában a Post Mortemet nevezte, de az 1918-ban, az első világháború után játszódó magyar horror kiesett a versenyből.