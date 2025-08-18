Szijjártó Péter keményen összecsapott az ukrán külügyminiszterrel az oroszok miatt: "A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények"

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást, és ezért reggelre leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán.

Barátság kőolajvezeték: a külügyminiszter pontokba szedve közölte a tényeket / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter azt közölte, hogy ukrán hivatali partnere „nekiugrott” a legfrissebb X-posztjában. „Azt írta, reklamáljak az oroszoknál. A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények” – húzta alá a külügyér.

Első tény: „Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke.” Második tény: „Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével.”

A tárcavezető kifejtette, hogy ő Magyarország külügyminisztere, ezáltal számára Magyarország érdeke az első, valamint ismételten emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának egy jelentős része Magyarországról érkezik.

Barátság kőolajvezeték: megszólalt a Mol, garantált az ellátásbiztonság

Andrij Szibiha azt üzente korábban az X-en a dróntámadás hírére reagálva, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország az, aki elkezdte és nem hajlandó lezárni ezt a háborút.

Magyarországnak évek óta mondják, hogy Moszkva egy megbízhatatlan partner. Magyarország ennek ellenére mindent megtett, hogy fenntartsa az Oroszországtól való függőségét, még a teljes körű háború kitörése után is. Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti – írta.

Peter, it is Russia, not Ukraine, who began this war and refuses to end it. Hungary has been told for years that Moscow is an unreliable partner. Despite this, Hungary has made every effort to maintain its reliance on Russia. Even after the full-scale war began. You can now send… https://t.co/yvMq8slTG0 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 18, 2025

Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott hétfő délelőtti egyeztetését követően felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az újabb ukrán támadást a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen. Illetve közölte, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. A MOL lapunkkal azt közölte, hogy a műszaki helyreállítás folyamatban van, amely után a nyersolajszállítások újraindulnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.