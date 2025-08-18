Deviza
EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF338.52 +0.27% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF419.46 +0.21% PLN/HUF93 +0.21% RON/HUF78.1 +0.09% CZK/HUF16.14 -0.05% EUR/HUF395.1 -0.04% USD/HUF338.52 +0.27% GBP/HUF457.67 0% CHF/HUF419.46 +0.21% PLN/HUF93 +0.21% RON/HUF78.1 +0.09% CZK/HUF16.14 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,519.51 +0.35% MTELEKOM1,930 +0.62% MOL3,000 +0.8% OTP30,700 +0.1% RICHTER10,570 +0.57% OPUS584 0% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,267.67 -0.17% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,229.72 -0.01% BUX105,519.51 +0.35% MTELEKOM1,930 +0.62% MOL3,000 +0.8% OTP30,700 +0.1% RICHTER10,570 +0.57% OPUS584 0% ANY8,140 +0.25% AUTOWALLIS164 0% WABERERS5,280 -0.38% BUMIX9,267.67 -0.17% CETOP3,578.2 +0.47% CETOP NTR2,229.72 -0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
ukrajna
energiabiztonság
Szijjártó Péter
Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter keményen összecsapott az ukrán külügyminiszterrel az oroszok miatt: "A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények"

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn visszaszólt ukrán kollégájának a Facebookon, miután Andrij Szibiha a Barátság kőolajvezeték ukrán támadását követően arra szólította fel a magyar felet, hogy ne Kijevbe, hanem Moszkvába küldje a panaszait. Lapunknak közben megszólalt a Mol is a Barátság kőolajvezeték helyreállításáról és a nyersolajszállításról.
Németh Tamás
2025.08.18, 16:03
Frissítve: 2025.08.18, 16:24

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, hétfőre virradóra ukrán dróntámadás érte az oroszországi Nyikolszkoje mellett található szivattyúállomást, és ezért reggelre leállt a szállítás a hazánk ellátásában kulcsfontosságú Barátság kőolajvezetéken. A szakemberek azóta folyamatosan dolgoznak a tranzit helyreállításán.

Szijjártó Péter: A Barátság kőolajvezeték megtámadása és a hazai energiabiztonság fenyegetése elfogadhatatlan
Barátság kőolajvezeték: a külügyminiszter pontokba szedve közölte a tényeket / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook 

Szijjártó Péter azt közölte, hogy ukrán hivatali partnere „nekiugrott” a legfrissebb X-posztjában. „Azt írta, reklamáljak az oroszoknál. A kolléga figyelmét valahogy elkerülték a tények” – húzta alá a külügyér. 

  1. Első tény: „Oroszország évtizedek óta szállítja a kőolajat Magyarországra a Barátság vezetéken. Ez Magyarország érdeke.”
  2. Második tény: „Ukrajna ezt a vezetéket támadja, s az ukrán támadások miatt rendszeresen leáll a kőolaj szállítása. Ez ellentétes Magyarország érdekével.”

A tárcavezető kifejtette, hogy ő Magyarország külügyminisztere, ezáltal számára Magyarország érdeke az első, valamint ismételten emlékeztetett arra, hogy Ukrajna áramellátásának egy jelentős része Magyarországról érkezik. 

Barátság kőolajvezeték: megszólalt a Mol, garantált az ellátásbiztonság 

Andrij Szibiha azt üzente korábban az X-en a dróntámadás hírére reagálva, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország az, aki elkezdte és nem hajlandó lezárni ezt a háborút.
Magyarországnak évek óta mondják, hogy Moszkva egy megbízhatatlan partner. Magyarország ennek ellenére mindent megtett, hogy fenntartsa az Oroszországtól való függőségét, még a teljes körű háború kitörése után is. Mostantól panaszait és fenyegetéseit moszkvai barátainak küldheti – írta.

 

Szijjártó Péter az orosz energiaügyi miniszterhelyettessel folytatott hétfő délelőtti egyeztetését követően felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az újabb ukrán támadást a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen. Illetve közölte, hogy a szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás. A MOL lapunkkal azt közölte, hogy a műszaki helyreállítás folyamatban van, amely után a nyersolajszállítások újraindulnak. A régió ellátásbiztonsága továbbra is garantált.

Szijjártó Péter: Ez felháborító és elfogadhatatlan!

„Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! (...) Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák” – hangsúlyozta. „Tegyük tehát újra világossá: ez nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá, ki akarunk maradni belőle, s amíg mi kormányzunk, ki is fogunk maradni belőle!!” - folytatta. ”Végül egy emlékeztető az ukrán döntéshozók számára: a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik Ukrajna energiaellátásában….” – tette hozzá.

Magyarország a teljes olajfelhasználása körülbelül 85 százalékát importálja, ami az összes energiaimport körülbelül egyharmada. Ennek a nagy része a Barátság vezetéken érkezik Oroszországból, a többi a Janaf (Adria) vezetéken Horvátország felől. Hazánk emellett 90 napra elegendő stratégiai olajtartalékkal is rendelkezik. Az Energy Institute statisztikai évkönyve szerint hazánk kőolajfogyasztása tavaly napi 170,6 ezer hordót tett ki, azonban a nyári csúcsszezonban a fogyasztás ennél magasabb lehet.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség adatai szerint június végén 628,3 ezer tonna kőolaj, 550,3 ezer tonna gázolaj és 240,7 ezer tonna benzin állt rendelkezésre. Az orosz-ukrán háború elmúlt három és fél éve során már korábban is érték támadások a Barátság kőolajvezetéket, sőt a szállítások sem most állnak le először, a korábbi esetekben jellemzően egy-két napon belül újraindult a kőolaj áramlása a vezetéken, írtuk meg korábban. 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11752 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu