Azok a hírek, melyek Roman Abramovics, a béketárgyaláson is résztvevő orosz oligarcha megmérgezéséről szólnak nem többek információs szabotázsnál a Kreml szerint – írja a BBC.

Fotó: SERGEY GUNEEV / AFP

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője sajtótájékoztatón egyértelműen hamisnak minősítette az állítást, mely szerinte az információs háború része. A szóvivő hozzátette, hogy Abramovics nem része a hivatalos tárgyalási delegációnak, ám bizonyos kapcsolatok összekötésében részt vett, amivel mind a két fél egyetértett.

A szankciók által sújtott milliárdos maga is jelen van a törökországi béketárgyalásokon, sőt jachtjai is Törökországban leltek menedékre. Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden a tárgyalások nyitányaként meghívta Törökországba Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt is. Sokak szerint a béke eléréséhez vezető út megkerülhetetlen állomása a két elnök közötti közvetlen találkozó.